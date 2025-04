Jeśli masz swój ogród, na pewno z niecierpliwością czekasz na pierwsze oznaki wiosny, aby móc rozpocząć prace. Choć wiele rzeczy możesz zrobić jeszcze zimą (np. wysiew pomidorów), nie na wszystko jest wtedy dobry moment. A jak jest w przypadku zakładania trawnika i siania trawy?

Teoretycznie wczesna wiosna to dobry moment na wysiew trawy, ale marzec nie zawsze sprzyja temu zadaniu. Wiele zależy od pogody - bardzo ważna jest przede wszystkim temperatura gleby. Powinna wynosić co najmniej 6-8 stopni. W chłodniejszych regionach Polski, gdzie w marcu często jeszcze występują przymrozki, nie powinno się wysiewać trawy.

Przymrozki znacznie spowalniają kiełkowanie nasion, dlatego trawa wysiana w zbyt zimnej glebie po prostu nie wyrośnie. W takim przypadku lepiej poczekać do cieplejszej wiosny, najlepiej do kwietnia lub maja. Możesz także sięgnąć po trawy odporne na przymrozki - to np. życica trwała albo kostrzewa czerwona.

W marcu jednak możesz już przygotować trawnik do nowego sezonu, aby wiosną i latem był intensywnie zielony. Przede wszystkim trawnik po zimie dobrze jest wykosić, jeśli jest wysoki, a następnie dokładnie przekop i wyrównaj powierzchnię. Usuń także wszelkie chwasty oraz resztki roślin, które mogły się tam znaleźć jesienią i zimą. Po wygrabieniu trawnika podłoże będzie gotowe na nową mieszankę traw.

Kiedy temperatura wzrośnie, dobrym pomysłem będzie wykonanie aeracji i wertykulacji trawnika, aby ziemia lepiej przyjęła nasiona. Możesz także powoli zacząć zasilać glebę nawozami bogatymi w azot.

Aeracja i wertykulacja trawnika

Aeracja to inaczej napowietrzanie trawnika poprzez wykonanie w nim małych otworów, np. specjalnym aeratorem lub zwykłymi widłami ogrodowymi. Dzięki temu korzenie trawy lepiej chłoną wodę, powietrze i składniki odżywcze, co sprawia, że trawnik rośnie gęstszy i zdrowszy.

Możesz także sięgnąć po specjalne buty "z gwoździami", którymi możesz przeprowadzić aerację, po prostu "spacerując" po trawniku.

Z kolei wertykulacja to pionowe nacinanie darni (wierzchniej warstwy trawnika) w celu usunięcia tzw. filcu, czyli warstwy obumarłych resztek roślinnych. Dzięki wertykulacji możesz poprawić dostęp powietrza do korzeni. Pomaga to w regeneracji trawnika, pobudza wzrost nowych źdźbeł i zapobiega narastaniu mchu.

fot. Czy można siać trawę w marcu/Adobe Stock, agneskantaruk

Jeśli zdecydujesz się na wczesny wysiew trawy, pamiętaj, aby odpowiednio ją pielęgnować. W marcu gleba jest często wilgotna po zimie, więc nie ma potrzeby częstego podlewania, ale w razie dłuższej suszy warto delikatnie nawadniać trawnik, aby zapewnić nasionom optymalne warunki do kiełkowania. Najlepiej sprawdzi się konewka z drobnymi otworami albo szeroki strumień wody z węża ogrodowego.

Jeśli prognozy zapowiadają przymrozki, świeżo wysianą trawę dobrze jest zabezpieczyć agrowłókniną, która ochroni ją dodatkowo przed chłodem.

Gdy młoda trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm, możesz zabrać się za pierwsze koszenie. Ustaw kosiarkę na najwyższy poziom, aby nie osłabić delikatnych źdźbeł. Tak przygotowany trawnik powinien dobrze poradzić sobie nawet w niższych temperaturach.

