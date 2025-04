Czy można siać ogórki w sierpniu? To pytanie zadają sobie nie tylko początkujący, ale i wprawieni ogrodnicy. Sierpień to miesiąc, w którym wieczory i noce stają się dość chłodne. Czy to odpowiedni czas na sianie ogórków? A może warto zrobić to wcześniej albo później?

W sierpniu raczej nie powinno się wysiewać ogórków. Zarówno w przypadku uprawy w szklarni, jak i w tunelu, zdecydowanie jest to miesiąc wysadzania gotowych rozsad do gruntu. Siew należy przeprowadzić w drugiej połowie lipca.

Tzw. jesienny siew ogórków najczęściej ma miejsce w lipcu. Jest to metoda równie popularna, co wysiew wiosenny. Zwykle przeprowadza się go w szklarni, znacznie rzadziej w tunelach.

fot. Czy można siać ogórki w sierpniu/Adobe Stock, encierro

Ogórki można siać dwa razy w roku – na wiosnę oraz latem (choć jest to nazywane wysiewem jesiennym). Uprawę można prowadzić w szklarniach albo tunelach.

Kiedy siać ogórki w szklarni?

W szklarni najczęściej ogórki sieje się w doniczkach do rozsad na przełomie stycznia i lutego. Wówczas wyrośnięte rośliny należy wysadzić do gruntu na przełomie lutego i marca. Jesienią ogórki wysiewa się w szklarni pod koniec lipca, a wyrośnięte z rozsad ogórki należy wysadzić maksymalnie do 10 sierpnia.

fot. Czy można siać ogórki w sierpniu/Adobe Stock, JackF

Kiedy siać ogórki w tunelach?

Termin siewu ogórków w tunelach zależy od tego, czy mają one system cieplny. W tunelach ogrzewanych ogórki wysiewa się do rozsad pod koniec lutego lub na początku marca. Gotowe sadzonki przenosi się wówczas do gruntu pod koniec marca.

W tunelu nieogrzewanym siew warto zaplanować na koniec kwietnia, a wysadzanie ogórków dopiero na koniec maja, kiedy minie ryzyko przymrozków. Jeśli chodzi o tzw. jesienny wysiew ogórków, w tunelu rzadko się go prowadzi. Można to jednak zrobić pod koniec lipca.

