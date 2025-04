Wiosenny pejzaż jest jednym z najbardziej urokliwych. Widok fioletowych krokusów pokrywających polany w górach, szczególnie w Tatrach, to prawdziwa oznaka wiosny. Choć wiele osób marzy o posiadaniu tych pięknych kwiatów w swoim ogrodzie, nie każdy wie, że nie jest to do końca możliwe. Te "tatrzańskie" krokusy nie tylko występują tylko w konkretnym regionie Polski, ale także ich uprawa jest, co tu dużo mówić, nielegalna. O co chodzi?

Jakie krokusy są pod ochroną?

W Polsce mamy jeden gatunek krokusa, który kiedyś był objęty ścisłą, a teraz częściową ochroną. Chodzi o te krokusy, które widzimy w górach i które masowo fotografujemy podczas wycieczek w Tatry, ale także w Beskidy.

Szafran spiski (Crocus scepusiensis), bo o nim mowa, to piękny gatunek krokusa, który występuje tylko w południowej części Polski, szczególnie w Tatrach i ogólnie na Podhalu. Znajduje się on pod częściową ochroną, co oznacza, że nie można go zrywać, wykopywać ani przewozić. Choć nawet jeśli udałoby ci się go "przeszabrować", w innych warunkach niż podhalańskie prawdopodobnie w ogóle się nie przyjmie.

W latach 1946-2014 był on pod ochroną ścisłą. Obecnie regulacje zostały złagodzone i krokusy spiskie pozostają pod ochroną częściową.

fot. Krokusy "tatrzańskie", czyli szafran spiski, w Polsce jest objęty częściową ochroną/Adobe Stock, wildman

Jakie krokusy możesz uprawiać w ogrodzie?

Jeśli marzysz o krokusach w swoim ogrodzie, masz szeroki wybór odmian, które możesz posadzić legalnie i cieszyć się ich pięknem. Wszystkie te krokusy są dostępne w sklepach ogrodniczych i możesz je uprawiać zarówno bezpośrednio w gruncie, jak i w doniczkach. To więc świetna opcja także na balkony.

Krokus wiosenny

Krokus wiosenny (Crocus vernus) to jedna z najczęściej wybieranych odmian. Jest najbardziej zbliżony wyglądem do szafranu spiskiego, przez co można go spotkać w wielu ogrodach. Krokus wiosenny występuje w różnych kolorach - od delikatnych białych kwiatów, przez odcienie fioletu, aż po głęboki purpur.

Te kwiaty ozdabiają ogród wczesną wiosną, często już tuż po stopnieniu śniegu. Nadają się do sadzenia zarówno na rabatach, jak i wzdłuż ścieżek ogrodowych, a także w donicach na balkonach czy tarasach.

Krokus złocisty

Krokus złocisty (Crocus chrysanthus) to gatunek, który charakteryzuje się mniejszymi, ale równie urokliwymi kwiatami, występuje w odcieniach żółci. Krokus złocisty doskonale sprawdza się jako roślina na skalniak oraz w ogrodach naturalistycznych.

Jego wczesne kwitnienie sprawia, że jest jednym z pierwszych zwiastunów wiosny, a przy tym rośnie nisko, tworząc efektowne, barwne kobierce w ogrodzie.

Krokus jesienny

Krokus jesienny (Crocus speciosus) to gatunek, który wyróżnia się na tle innych swoich kuzynów. Jak sama nazwa wskazuje, kwitnie jesienią, najczęściej we wrześniu i październiku, a więc wtedy, gdy inne kwiaty już przekwitają.

Ich kwiaty mają zwykle odcienie fioletu, czasami także białe akcenty, dzięki czemu doskonale komponują się z późnojesiennymi barwami ogrodu. Krokus jesienny doskonale nadaje się do ogrodów i do donic. Kwitną aż do pierwszych przymrozków.

