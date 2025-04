Można powiedzieć, że kleszcze mają wielu naturalnych wrogów - to wszystkie stworzenia, które są narażone na ich ugryzienie. Jednak tych, które rzeczywiście mu zagrażają, jest niewiele. Jednak istnieje kilka żyjątek i roślin, które pomogą ci w walce z tymi uporczywymi insektami.

Kleszcze stanowią pożywienie dla wielu dużych i małych zwierząt. Są dla nich doskonałym źródłem białka, choć ze względu na swoje niewielkie rozmiary często z łatwością uchodzą z życiem większym drapieżnikom. Są za to doskonale widoczne, kiedy są już "opite" - wówczas odrywają się od swojego żywiciela.

Naturalni wrogowie kleszczy to przede wszystkim:

mrówki,

chrząszcze,

larwy motyli,

roztocza,

ropuchy.

Kleszcze są także narażone na ataki większych drapieżników, takich jak myszy, szczury, ptaki (szczególnie te małe) oraz ryjówki.

Woda sama w sobie nie jest zagrożeniem dla kleszczy. Mają co prawda trudności z poruszaniem się w niej, ale dopóki się nie przewrócą, mogą przejść np. przez kałużę. Kleszcz wrzucony do wody czy polany nią będzie miał trudności z wydostaniem się, aż w końcu umrze, chyba że uda mu się stanąć na nóżkach i wyjść z wody.

Jeśli chcesz szybko się go pozbyć (np. po wyjęciu ze skóry), wrzuć go do wody z dodatkiem spirytusu lub wódki. Kleszcz umrze wówczas w czasie krótszym niż minuta.

Kleszcze łatwo odstraszyć przy pomocy roślin o charakterystycznym, mocnym zapachu. Sprawdzi się przede wszystkim wrotycz i kocimiętka, ale także lawenda oraz rozmaryn. Te zapachy są na tyle intensywne, że skutecznie zniechęcają kleszcze.

Pozostając w temacie nieprzyjemnych zapachów, kleszcze może odstraszyć także... ludzki pot. Musi być jednak spełniony jeden warunek - trzeba regularnie przyjmować witaminy z grupy B. Ich zapach, choć niewyczuwalny dla człowieka, może być drażniący dla kleszczy, przez co nie będą chciały atakować. Niestety, niektóre zapachy ciała mogą także przyciągać kleszcze.

Kleszcze co prawda są w stanie przetrwać nawet niewielki mróz, ale większe spadki temperatur są dla nich zabójcze. Jest to niestety naturalny wróg, który jest uzależniony od pory roku. Zimą i wczesną wiosną najczęściej jesteśmy wolni od kleszczy, ale niekiedy zdarza się, że pierwsze osobniki można spotkać już pod koniec lutego.

