Uprawa czosnku niedźwiedziego w ogrodzie i na balkonie jest możliwa. Czosnek niedźwiedzi zasłużenie cieszy się coraz większą popularnością. Przede wszystkim ze względu na niepowtarzalny smak i właściwości prozdrowotne. Z czosnku niedźwiedziego można przyrządzić wyśmienite pesto. Czosnek niedźwiedzi można dodawać do kanapek, sałatek i twarożku. Warto, bo jego walory zdrowotne są nie do przecenienia. Uprawiaj czosnek w ogrodzie, a zawsze będziesz mieć dostęp do pysznych aromatycznych liści.

Spis treści:

Właściwości prozdrowotne czosnku niedźwiedziego zachwycają. Czosnek niedźwiedzi reguluje ciśnienie krwi, działa przeciwzakrzepowo, obniża poziom „złego” cholesterolu, zwalcza grzyby i bakterie, działa też korzystnie na trawienie. Do tego jest bogatym źródłem witaminy C, a także magnezu, żelaza i manganu.

Podobno niedźwiedzie po wybudzeniu się z zimowego snu raczą się czosnkiem niedźwiedzim (stąd nazwa rośliny). Zajadali się nim także starożytni Rzymianie, cesarz Karol Wielki i prasłowianie. W ostatnich latach trafił do menu najlepszych restauracji w Polsce i na świecie.

Kto nie powinien jeść czosnku niedźwiedziego? Przeciwwskazania mogą dotyczyć każdego

W naturze czosnek niedźwiedzi występuje w lasach Europy i Azji. W Polsce został objęty częściową ochroną. Najlepiej uprawiać go więc samemu w ogrodzie lub w pojemniku.

Co lubi czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi lubi stanowiska półcieniste lub cieniste, gleby żyzne, próchnicze i wilgotne, o obojętnym lub lekko zasadowym odczynie pH. Podłoże warto wymieszać ze żwirkiem i wzbogacić rozłożonym, drobnym kompostem.

Gdzie posadzić czosnek niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi najlepiej sadzić pod drzewami, w zacienionych i wilgotnych miejscach. Nie trzeba go nawozić, ale warto podlewać, bo nie lubi suszy. Jest mrozoodporny, nie wymaga okrycia na zimę. Nie musisz też martwić się o rozmnażanie – po kilku latach czosnek niedźwiedzi sam rozrośnie się w zielony kobierzec.

fot. Plony z uprawy czosnku niedźwiedziego/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Posadzenie cebulek to najprostszy sposób, by doczekać się własnego czosnku niedźwiedziego. Wybierz zacienione, wilgotne miejsce i posadź cebulki bezpośrednio w ziemi.

Kiedy sadzić czosnek niedźwiedzi do gruntu z sadzonek?

Najlepiej posadzić cebulki czosnku niedźwiedziego do gruntu na przełomie września i października. Będą ładnie wyglądać, jeśli umieścisz jej w ziemi w grupach po pięć cebulek, w odstępach około 25 cm. Posadź je na głębokość około 5 cm, obficie podlej. Już wczesną wiosną będziesz się cieszyć pierwszymi plonami.

Ten sposób uprawy jest obarczony pewnym ryzykiem (nasiona nie zawsze wschodzą) i wymaga więcej cierpliwości. Wysiew czosnku niedźwiedziego przeprowadza się późną jesienią bezpośrednio do gruntu. Nasiona przysypuje się 2 cm warstwą ziemi, dobrze też okryć je wilgotnymi liśćmi. Konieczne jest regularne podlewanie, tak by ziemia była stale wilgotna. Wiosną (marzec-kwiecień) pojawią się pierwsze siewki. Na zbiory trzeba będzie jednak poczekać dwa, trzy lata.

Czosnek niedźwiedzi możesz też uprawiać na balkonie lub na północnym parapecie. Ziemię do kwiatów wymieszaj ze żwirem w proporcjach 2:1, cebulki czosnku niedźwiedziego umieść na głębokości około 5 cm. Doniczki ustaw w zacienionym miejscu, regularnie podlewaj, tak by podłoże było stale lekko wilgotne.

Kiedy zbierać wyhodowany czosnek niedźwiedzi? Liście są najsmaczniejsze, zanim pojawią się kwiaty, w pierwszej połowie kwietnia. Potem stają się nieco łykowate. Czosnek niedźwiedzi z uprawy zbieraj po ok. 2-3 latach od rozpoczęcia hodowli. Jeśli zbierasz małe i młode liście, upewnij się, że nie obrywasz wszystkich liści - utrudni to ciągły wzrost rośliny. Najlepiej zbieraj czosnek niedźwiedzi partiami, po kilka liści z każdej kępki.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 5.05.2021.

