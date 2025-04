Rośliny, które przytniesz latem, mimo że nie powinnaś, mogą nie odbić ładnie w przyszłym sezonie lub nie zdążyć w pełni zregenerować się przed pierwszymi przymrozkami, co z kolei może nawet całkowicie uszkodzić większą część rośliny. Czasem nawet niektóre odmiany tej samej rośliny można ciąć latem, a inne nie - dotyczy to w szczególności letniego przycinania róż. Co jeszcze?

Reklama

Spis treści:

Hortensja to piękna, mocno krzewiąca się roślina, która kwitnie od czerwca aż do końca września. Czasem wypuszcza bujne kwiaty tuż przed pierwszymi przymrozkami. Nie można jej więc mocno przycinać tym okresie. Jedyną możliwością jest delikatne usuwanie samych kwiatostanów, które są już suche.

Hortensji nie wolno latem przycinać łodyg, bo może to spowodować, że nie będzie kwitła ponownie w kolejnym sezonie. To także jedna z roślin, której nie wolno przycinać jesienią - przycinanie hortensji powinno być przeprowadzone jedynie wiosną.

fot. Czego nie wolno przycinać latem: hortensja/Adobe Stock, megakunstfoto

Najlepszym okresem na przycinanie budlei jest wiosna. Jest to też jedyny optymalny moment na mocne cięcie. Budleja, podobnie jak hortensja, kwitnie bardzo intensywnie przez całe lato, a także na początku jesieni. Nie ma więc sensu pozbawiać jej pędów. Wystarczy tylko usuwać suche kwiatostany, a po przekwitnięciu rośliny lekko ją oczyścić i zostawić na czas zimowy.

Pamiętaj, aby przed pierwszymi przymrozkami dokładnie otulić budleję agrowłókniną, a na gruncie ułożyć korę, suche liście albo kompost.

fot. Czego nie wolno przycinać latem: budleja/Adobe Stock, Edwige

Oleandry także nie lubią letniego przycinania, ale za to należą do roślin, które można ciąć jesienią. Jest to dla nich idealny moment. Oczyszczenie oleandrów sprawia, że wiosną łatwiej zawiązują nowe pąki kwiatowe. Jeśli przegapisz ten moment i nie zdążysz przed pierwszymi przymrozkami, możesz poczekać do wiosny. Oleandry mogą wówczas nie kwitnąć tak obficie w kolejnym sezonem, ale nie zaszkodzisz im, przycinając je tuż przed chłodnymi dniami.

Nie należy za to przycinać oleandrów latem, kiedy intensywnie kwitną. Podobnie, jak w przypadku pozostałych roślin, warto jedynie na bieżąco obcinać przekwitłe kwiatostany.

fot. Czego nie wolno przycinać latem: oleander/Adobe Stock, pisotckii

Reklama

Czytaj także:

Rośliny, które lubią letnie przycinanie

Jak ciąć pelargonię?

Czy można ciąć winogron latem?