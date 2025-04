Borówki amerykańskie to krzewy wymagające odpowiednich warunków. Najważniejsze jest kwaśne podłoże (pH 4,0–5,5) i dostęp do słońca, najlepiej nieprzesadny. Delikatny system korzeniowy borówek i ich upodobanie do o lekkiej, przepuszczalnej ziemi sprawiają, że nie wszystkie rośliny będą dla nich odpowiednim towarzystwem. Warto wiedzieć, jakie gatunki można sadzić obok borówek, a jakich lepiej unikać, by uprawa borówki amerykańskiej się opłaciła i zapewnił obfite owocowanie.

Złe sąsiedztwo dla borówki amerykańskiej

Borówkom zaszkodzą rośliny, które wydzielają szkodliwe dla nich substancje lub odbierają im składniki odżywcze lub słońce, ale też takie, które będą wymagały innego podłoża.

Lista roślin, które są złym towarzystwem dla borówki amerykańskiej:

jabłoń, grusza, orzech – to złe sąsiedztwo dla borówek,

– to złe sąsiedztwo dla borówek, rozłożyste krzewy i drzewa – odbiorą borówkom słońce, przez co krzaczki nie wytworzą owoców,

– odbiorą borówkom słońce, przez co krzaczki nie wytworzą owoców, rośliny wymagające zasadowej lub neutralnej gleby – np. kapusta, kalafior, brokuły, marchew, buraki mają potrzeby dalekie od potrzeb borówek, więc krzaczki nie będą miały warunków do dobrego wzrostu, kwitnienia i owocowania,

– np. kapusta, kalafior, brokuły, marchew, buraki mają potrzeby dalekie od potrzeb borówek, więc krzaczki nie będą miały warunków do dobrego wzrostu, kwitnienia i owocowania, rośliny o płytkim systemie korzeniowym – np. bukszpan, kosodrzewina, berberys, forsycja, pigwowiec, trzmielina, tawuła, bluszcz. Rośliny będą konkurować ze sobą o zasoby glebowe, co może niekorzystnie wpłynąć na borówki.

– np. bukszpan, kosodrzewina, berberys, forsycja, pigwowiec, trzmielina, tawuła, bluszcz. Rośliny będą konkurować ze sobą o zasoby glebowe, co może niekorzystnie wpłynąć na borówki. rośliny przyciągające szkodniki, np. fasola, groch, ziemniaki, pomidory.

fot. Niektóre rośliny mogą zmniejszać owocowanie borówek/ Adobe Stock, New Africa

Co może rosnąć obok borówek amerykańskich?

Lista jest na szczęście całkiem długa, dlatego z pewnością znajdziesz borówkom dobre sąsiedztwo w swoim ogrodzie. Sadź je obok tych roślin lub odwrotnie – do zadomowionych już borówek możesz dokooptować następujące gatunki:

Krzewy i drzewa kwasolubne : np. rododendrony i azalie – lubią kwaśne podłoże i stanowią piękne sąsiedztwo dla borówek. Z kolei wrzosy i wrzośce dodatkowo zakwaszają glebę, a żurawina wielkoowocowa świetnie komponuje się z borówkami i ma podobne wymagania glebowe. Świetnie z borówkami dogadają się też paprocie.

: np. rododendrony i azalie – lubią kwaśne podłoże i stanowią piękne sąsiedztwo dla borówek. Z kolei wrzosy i wrzośce dodatkowo zakwaszają glebę, a żurawina wielkoowocowa świetnie komponuje się z borówkami i ma podobne wymagania glebowe. Świetnie z borówkami dogadają się też paprocie. Warzywa i rośliny użytkowe : rzodkiewka, rzodkiew i szczaw. Zwłaszcza ten ostatni jest korzystny, gdyż głęboko się ukorzenia i nie odbiera borówkom pokarmu. Można też posiać zioła: koper, krwawnik (obie rośliny wspomagają owocowanie borówek), bazylię, pietruszkę, żywokost czy tymianek, który zapachem odstraszy szkodniki.

: rzodkiewka, rzodkiew i szczaw. Zwłaszcza ten ostatni jest korzystny, gdyż głęboko się ukorzenia i nie odbiera borówkom pokarmu. Można też posiać zioła: koper, krwawnik (obie rośliny wspomagają owocowanie borówek), bazylię, pietruszkę, żywokost czy tymianek, który zapachem odstraszy szkodniki. Krzewy owocowe : maliny i jeżyny można sadzić w pobliżu borówek, ale nie za blisko, aby całkiem ich nie zdominowały.

: maliny i jeżyny można sadzić w pobliżu borówek, ale nie za blisko, aby całkiem ich nie zdominowały. Kwiaty: konwalie, żeniszek, pierwiosnki, tulipany, nasturcje karłowe, łubin, serduszka okazała, bergenia sercowata, ułudka wiosenna. Nie będą konkurować z borówkami, a stworzą dla nich barwne towarzystwo.

