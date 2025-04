Zarówno z kwiatów, jak i owoców czarnego bzu możesz przygotować syropy, soki lub aromatyczne dodatki do herbaty. Pyszne przetwory z czarnego bzu są zdrowe i doskonale sprawdzają się jako wsparcie odporności w sezonie jesienno-zimowym. Kiedy jest odpowiedni czas na zbiory?

Reklama

Spis treści:

Czarny bez owocuje intensywnie w sierpniu i wrześniu. Końcówka lata to więc idealny moment na zbiory. Ważne jest, aby owoce były dojrzałe, wtedy zrobisz z nich najlepsze przetwory. Czarny bez warto zbierać w ciepłym i suchym okresie. Najlepiej, aby przez kilka dni utrzymywała się bezdeszczowa pogoda i w miarę wysoka temperatura. Dzięki temu owoce będą od razu gotowe do obróbki.

Zbieraj owoce w całości, razem z gałązkami i pędami. Następnie wszystkie przebierz i usuń zepsute, uszkodzone albo wysuszone okazy. Owoce umyj, osusz, a następnie przygotuj pyszny sok z czarnego bzu, dżemy albo wykorzystaj je jako dodatek do pysznych ciast.

fot. Czarny bez kiedy zbierać/Adobe Stock, kunetsSCG

Kwiaty bzu nie tylko intensywnie pachną, ale mają także szereg właściwości zdrowotnych. Możesz je zasuszyć i stworzyć z nich dekorację do domu albo przygotować pyszną nalewkę z kwiatów bzu lub gęsty syrop.

Czarny bez kwitnie przez całą wiosnę, dlatego możesz zbierać kwiaty na bieżąco w terminie od maja aż do lipca. Jeśli nie zdążysz zebrać wszystkich kwiatostanów i zaczną one przekwitać, zerwij je, aby nie pobierały wody ani składników odżywczych.

W ten sposób pobudzisz także roślinę do dalszego kwitnienia. Bukiety z czarnego bzu pięknie prezentują się w domu i na balkonie, a kwiaty możesz dobrze opłukać i wykorzystać np. jako dekorację do ciast. Pamiętaj, że są one jadalne dopiero po obróbce - zerwane prosto z drzewa mogą być jedynie ozdobą.

fot. Czarny bez po zbiorach/Adobe Stock, Piotr Krzeslak

Reklama

Czytaj także:

Syrop z kwiatów czarnego bzu

Kto nie powinien pić soku z bzu?

Kiedy przycinać bez?