Jak działa cynamon na ślimaki w ogrodzie? To sprawdzony, domowy sposób na odstraszenie ich z twoich grządek czy rabatek. Ślimaki potrafią gromadzić się w ogrodzie bardzo tłumnie i wyrządzać szkody wśród roślin, szczególnie po intensywnych opadach deszczu. Dodatkowo cynamon jest tani, łatwo dostępny i jeśli jest stosowany w umiarze, nie szkodzi roślinom. Jak wykorzystać właściwości cynamonu, aby w humanitarny sposób pozbyć się ślimaków?

Cynamon odstrasza ślimaki głównie dlatego, że ma bardzo intensywny zapach, który dla człowieka najczęściej jest czymś przyjemnym lub neutralnym, ale dla wielu szkodników jest to wyjątkowo drażniący aromat. Także ślimaki za nim nie przepadają i unikają miejsc, w których jest on mocno wyczuwalny. Skutecznie je odstrasza i pomaga "zwalczać" w humanitarny sposób.

Dodatkowo przyprawa ta w zmielonej formie jest bardzo drobny i miałki, przez co może mocno przyklejać się do śluzu ślimaków pełzających po ziemi, co jest dla nich dodatkowo nieprzyjemne. Z tego powodu również będą trzymać się z daleka od grządek. Cynamon jest więc dobrą i skuteczną metodą z tymi, jakkolwiek sympatycznymi, ale jednak szkodnikami. Sprawdzi się nie tylko w walce ze ślimakami. Możesz z powodzeniem stosować cynamon na rybiki oraz jako skuteczny sposób na nornice i myszy, a także na mrówki w ogrodzie.

To bardzo prosta metoda - wystarczy, że rozsypiesz na grządkach i dookoła roślin odrobinę cynamonu. Możesz wysypać go także na ścieżce dookoła warzywniaka czy rabatek oraz w miejscach, w których najczęściej widujesz ślimaki.

Cynamon wietrzeje już po kilku dniach, dlatego "zabieg" warto powtarzać regularnie, wcześniej lekko przekopując ziemię lub usuwając wcześniej wysypany cynamon. Nie powoduje szkody w ogrodzie, nie zagraża roślinom ani glebie, jednak nie warto przesadzać z jego ilością w ogrodzie.

Choć ślimaki nie stanowią zagrożenia dla człowieka i nie przenoszą chorób, uznawane są za jedne z największych ogrodowych szkodników. Ślimaki lubią bowiem podgryzać i zjadać liście oraz łodygi, przez co często całkowicie niszczą roślinę. Kiedy zbiorą się w ogrodzie większą grupą, potrafią zasiać w nim prawdziwe spustoszenie. Nie musisz jednak stosować pułapki na ślimaki ani oprysków - bardzo możliwe, że się nie sprawdzą, a dodatkowo nie będą sposobem ekologicznym.

Są to jednocześnie dość duże żyjątka, przez co ich pozbycie się nie musi być trudne. Możesz sięgnąć po cynamon albo wykorzystać fusy z kawy. Pomóc może także skorupka jajek, pokruszona i rozsypana wokół roślin. Jeśli nie chcesz stosować żadnych domowych sposobów, najprostszym sposobem jest po prostu... przeniesienie ślimaka w inne miejsce.

