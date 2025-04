Wysiewanie roślin co roku dostarcza nam tyle samo emocji, jednak nadal nie aż tyle, co widok pierwszych kiełkujących łodyżek i listków. To jednak często potrafi zająć znacznie dłużej, niż byśmy chcieli i pomimo naszego doglądania doniczek nawet co godzinę, listki jak na złość nie chcą się pojawić.

Reklama

Jest jednak jeden sposób, by skutecznie przyspieszyć wzrost sadzonek i cieszyć się nimi znacznie szybciej. Potrzebujesz do tego zaledwie 2 rzeczy, które znajdują się w każdej kuchni.

Co zrobić, by rośliny kiełkowały i rosły szybciej?

Wiele osób przygotowujących się do wysiewu roślin zapomina, że warto wcześniej odpowiednio przygotować nasiona - niezależnie od tego, czy planujesz uprawę na balkonie, czy w specjalnie przygotowanym warzywniku. Jeśli chcesz, by twoje nasiona wykiełkowały wcześniej, ten krok będzie konieczny.

W tym celu przed wysianiem namocz nasiona w 1-3% roztworze wody utlenionej przez około 20 minut. Dzięki temu osłonka nasion zostanie odpowiednio zmiękczona, a twoje plony w przyszłości będą bardziej owocne i udane.

Gdy już namoczysz nasiona, możesz przystąpić do następnego kroku - wysiania i kiełkowania. Warzywa wysiewaj na początku w małych pojemniczkach - świetnie nadadzą się do tego kubeczki po jogurtach z dziurkami wyciętymi na dnie lub pocięte papierowe wytłaczanki od jajek. Wytłaczanki są nie tylko bardziej ekologiczne, ale i znacznie wygodniejsze - gdy twoje sadzonki będą już gotowe do przesadzenia do większej donicy. Nie musisz ich wyjmować z pojemnika, ponieważ papier rozłoży się w ziemi.

Zwykle początkujący ogrodnicy kończą tutaj, jeśli jednak chcesz dać swoim roślinom wyjątkowe przyspieszenie, stwórz im warunki szklarniowe. Będziesz potrzebować do tego słoika - odpowiednio dużego, by zmieścił się w nim pojemnik z nasionami. Ustaw zasianą roślinkę na pokrywce słoika, a następnie zakręć go tak, by na niej stał. Oczywiście nie zapomnij podlewać kiełkującej rośliny. Dzięki temu już po tygodniu wyrośnie naprawdę spora, a po dwóch będziesz mogła ją przesadzić do ziemi.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Kiedy wykopać tulipany po przekwitnięciu?

Czarne plamy na liściach monstery - co to jest i co robić, gdy się pojawiają?

Twoje świeże zioła gniją lub usychają po kilku dniach od kupna? Jest jeden sposób, by temu zapobiec