Dni robią się coraz dłuższe i coraz cieplejsze, a to oznacza jedno: już najwyższy czas porządnie zadbać o ogród, zasiać nowe rośliny i przesadzić te, które już wykiełkowały. Kiedy jednak dokładnie to zrobić i które warzywa i kwiaty powinny trafić do ziemi najwcześniej?

Przede wszystkim, zanim zajmiesz się wysiewem nasion, wykonaj wszystkie konieczne majowe prace ogrodowe: sprzątanie po zimie, pielenie, przycinanie niezakwitłych pąków i pielęgnowanie trawnika. Gdy już zaplanujesz rabaty, możesz przejść do siania swoich wymarzonych kwiatów.

Jakie kwiaty wysiać w maju do gruntu?

Na samym początku maja do gruntu możesz wysiać:

groszek pachnący,

nagietki,

słonecznik

ostróżkę.

Będą wtedy kwitły między lipcem a wrześniem lub - w przypadku nagietków i słoneczników - nawet październikiem. Wysiej też do skrzyń lub zimnych rozsadników rośliny pnące, takie jak wilec czy powój. Nie zapomnij jednak o kratce, po której będą mogły rosnąć. Te rośliny zakwitną już w lipcu.

W pierwszej dekadzie maja, czyli do 10 dnia miesiąca do gruntu powinnaś wysiać:

kosmosy,

łubiny,

cynie

czarnuszkę.

Kwitną one od czerwca lub lipca do końca września.

W drugiej połowie maja już po zimnych ogrodnikach przyjdzie czas na wysianie delikatnych roślin, które mogą nie wytrzymać wcześniejszych majowych przymrozków. Nasturcje i aksamitki wysiane po 15 dniu miesiąca zakwitną od lipca do października.

Są też kwiaty, które możesz wysiewać przez cały miesiąc. Fasolę ozdobną, ogórecznik lekarski, groszek pachnący warto wysiewać kilka razy co 2-3 tygodnie. W ten sposób wydłużysz czas ich kwitnienia i będziesz mogła dłużej cieszyć się ich widokiem.

Jakie warzywa wysiać w maju?

Ogród to dla wielu osób jednak nie tylko pachnące kwiaty, ale i szansa na wyhodowanie domowych warzyw i ziół.

Większość warzyw kiełkuje się w rozsadniku lub pojemnikach, a dopiero później przesadza do gruntu, ale jeśli twoje warzywa nie wykiełkowały lub o nich zapomniałaś, znamy trik na przegapiony termin wysiewu.

W pierwszej połowie maja przyjdzie czas na zasianie następujących warzyw:

cukinie (zbiór od lipca do października);

brukiew (zbiór od października do listopada);

kabaczki (zbiór od lipca do października);

późne odmiany marchwi (zbiór od września do października);

rzodkiewki (zbiór w czerwcu).

Jak jak w przypadku kwiatów, warzywa również możesz siać co 2-3 tygodnie, aby mieć dłuższe zbiory. Przez cały miesiąc możesz zasiać między innymi:

bazylię (zbiór od czerwca do sierpnia);

buraki ćwikłowe (zbiór od września do października);

dynie (zbiór od września do października)

koper (zbiór od lipca do września);

patisony (zbiór od sierpnia do października);

pietruszkę naciową (zbiór od czerwca do października);

rukolę (zbiór od czerwca do października);

ogórki gruntowe (zbiór od lipca do września).

Co przesadzić do gruntu w maju?

Sianie to nie koniec prac przy warzywach i kwiatach w ogrodzie. W maju przyjdzie tez czas na przesadzenie roślin, które wcześniej wykiełkowały w rozsadnikach. Do gruntu w 1 dekadzie maja powinny trafić:

cebula,

sałata krucha,

sałata masłowa,

sałata liściowa.

Dużo więcej pracy w ogrodzie warzywnym czeka cię jednak w drugiej połowie miesiąca. Wtedy do gruntu powinnaś przesadzić:

bakłażany,

kapustę włoską,

białą i czerwoną kapustę (na zbiór późny),

brukselki,

karczochy,

kardy,

melony,

ogórki,

papryki,

pomidory,

seler naciowy i korzeniowy.

W drugiej połowie maja, już po przymrozkach przyjdzie też czas na przesadzenie do ziemi drzew i krzewów uprawianych w pojemnikach. To idealna pora na posadzenie między innych roślin iglastych, rododendronów oraz azalii ogrodowych.

