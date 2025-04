Co można siać w sierpniu? Oto rośliny ozdobne oraz warzywa, które możesz posiać w sierpniu i cieszyć się obfitym zbiorem

Co siać w sierpniu? Końcówka wakacji to wbrew pozorom jeszcze całkiem dobry moment na warzywny wysiew lub wysadzanie ozdobnych roślin do ogrodu. W sierpniu możesz jeszcze posiać sporą część warzyw korzeniowych oraz ziół, np. marchew, rzodkiew, rukolę oraz jarmuż. Część z nich możesz hodować także zimą.