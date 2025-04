Te warzywa, kwiaty i zioła możesz siać w lutym: do rozsady lub do gruntu. Sprawdź, co siać w lutym

Co siać w lutym? W drugiej połowie miesiąca możesz z powodzeniem wysiewać sporą część warzyw na rozsady, a także odporne na niskie temperatury byliny. Luty to też dobry moment na wysiewanie kwiatów jednorocznych. Rozsady ustaw w ciepłym i słonecznym miejscu, np. na południowym parapecie. Co siać w lutym?