Lipiec to wakacyjny, raczej luźny miesiąc, ale nie jest wolny od prac ogrodowych. To przede wszystkim czas zbiorów, a to oznacza, że na grządkach zwalnia się miejsce. To też czas, kiedy sporo kwiatów przekwita i można je zastąpić nowymi okazami. Jakie prace ogrodowe w lipcu warto wykonać i co można posiać w tym miesiącu?

Spis treści:

Lipiec to doskonały moment na dosiewanie warzyw o krótkim okresie wegetacji. Śmiało możesz zasilić przydomowy ogródek o nowe nasiona marchwi, sałaty masłowej, fasolki szparagowej oraz szpinaku. To także dobry czas na dosianie cebuli oraz szczypiorku, a także czosnku oraz roszponki. W lipcu możesz także przenieść do donic lub skrzynek zioła rosnące w gruncie.

Pod koniec lipca, a także na początku sierpnia możesz także wysiać ogórki na zbiór jesienny. Najlepiej przeznaczyć je na kiszonki lub małosolne. Zbiór lipcowych warzyw przypada na przełom sierpnia i września, czasem na październik (np. w przypadku marchwi).

fot. Co siać w lipcu: warzywa/Adobe Stock, Valerii Honcharuk

W lipcu możesz siać mnóstwo odmian kwiatów i roślin ozdobnych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. W tym miesiącu powoli przekwitają już okazy posadzone wiosną, dlatego możesz uzupełnić rabaty i rośliny na skalniakach.

Latem posiej przede wszystkim gipsówkę, stokrotki, bratki, orlik, łubin, smagliczkę, niezapominajki oraz dziewannę. To także odpowiednia pora na wysianie groszku pachnącego oraz goździków na skalniak.

Na początku lipca możesz wysiać także nagietki, nemezje oraz portugalczyki (czerwone goździki). Sprawdzą się one przede wszystkim w skrzyniach i donicach, a zatem także jako roślina balkonowa. Jeśli nie lubisz roślin kwitnących, w lipcu możesz wysiać np. trawy ozdobne — będą piękną ozdobą przydomowego ogrodu, a także tarasu.

fot. Co siać w lipcu: kwiaty/Adobe Stock, Matthewadobe

Krzewy, które zakwitają wiosną lub latem warto posiać lub posadzić już rok wcześniej - właśnie w lipcu lub na początku sierpnia. To dobry moment na uprawę róż. Najlepiej zrobić to z sadzonek i zawsze do donic lub skrzyń. Róże do gruntu wysadza się wczesną wiosną albo na przełomie października i listopada.

Lipiec to też dobry czas na odświeżenie oczek wodnych oraz przegląd wodnych roślin. W lipcu w swoim oczku czy stawie posadź np. hiacynty wodne, a także zrób przegląd tych bardziej ekspansywnych okazów.

fot. Co siać w lipcu: krzewy/Adobe Stock, Sergey

