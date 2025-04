Co przycinać we wrześniu? Okazuje się, że sporo roślin lubi jesienne przycinanie i dobrze je znosi. Niestety, zdarzają się także ogrodnicze błędy - niektóre kwiaty mogą nawet całkowicie uschnąć, jeśli zostaną podcięte za późno. Wrzesień to dobry moment na przycinanie, bo pogoda jest ciągle przyjemna, a ryzyko przymrozków niewielkie. Zobacz, jakie prace ogrodowe warto wykonać w tym miesiącu.

Podczas wrześniowych prac w ogrodzie przyjrzyj się przede wszystkim drzewom i krzewom, szczególnie owocowym, ale nie tylko. Ich grube, wytrzymałe pędy dobrze zniosą jesienne przycinanie i zdążą zregenerować się przed wystąpieniem chłodnych dni i wieczorów. Większość roślin ozdobnych kwitnących wiosną możesz przyciąć na przełomie lata i jesieni, a zatem wrzesień to dobry moment.

Jeśli chodzi o prace ogrodowe we wrześniu, przede wszystkim przyjrzyj się drzewom i krzewom owocowym. To najlepszy okres na przycinanie jeżyny oraz maliny. We wrześniu możesz także przycinać jabłoń (wcześnie owocujące odmiany) oraz wykonać odmładzające cięcie aronii. Jeśli zapomnisz lub celowo pominiesz to latem, w pierwszej połowie września możesz także przyciąć winogron.

Wrzesień to też dobry moment na przycinanie orzecha włoskiego. Nie powinno się ciąć ich wiosną, ponieważ wtedy stracą naturalne soki ani też zimą, bo wtedy mogą przemarznąć. Dlatego końcówka lata i początek jesieni to idealny czas dla niego. Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć przycięte pędy maścią ogrodniczą.

Dobrym pomysłem jest także wrześniowe przycinanie lawendy, podczas którego warto usuwać przekwitłe kwiatostany i przerzedzisz lekko krzew, aby dać mu lepszy dostęp do światła.

fot. Co przycinać we wrześniu/Adobe Stock, nmelnychuk

Wiele osób popełnia błąd, przycinając róże jesienią. Nawet kiedy zrobisz to na początku września, możesz osłabić krzew i sprawić, że w kolejnym sezonie nie będzie kwitła tak obficie albo obumrze. Możesz jedynie przeprowadzić delikatne, kosmetyczne cięcie róży latem - na przełomie lipca i sierpnia.

We wrześniu nie powinno się też przycinać m.in. forsycji, hortensji i wrzosów. Mogą przez to źle zimować i nie być tak okazałe w kolejnym sezonie, zwłaszcza jeśli już we wrześniu zaskoczą cię pierwsze przymrozki. To, co można wykonać we wrześniu, to usunięcie ewentualnych suchych kwiatostanów, które zostały po przekwitnięciu.

Wrzesień to także dobry czas na pielęgnację trawnika oraz żywopłotu. W zależności od tego, jaka roślina go tworzy, możesz przyciąć go jedynie kosmetycznie albo dość konkretnie (jeśli mocno się rozrasta). To ostatni moment, aby kompozycja przetrwała zimę i zazieleniła się mocno na wiosnę. Oczywiście możesz także postawić na żywopłot zimozielony, ale i on będzie wymagał jesiennego przycinania.

Jeśli chodzi o trawnik, wrzesień to dobry czas na finalne koszenie i nawożenie go przed zimą, ale... możesz także założyć trawnik jesienią! Zabieg ten kojarzy się z wiosną, jednak przełom lata i jesieni to również doskonały moment na stworzenie pięknej ozdoby podwórka.

fot. Co przycinać we wrześniu/Adobe Stock, Rostislav Sedlacek

Nie wszystkie byliny nadają się do jesiennego przycinania, ale u sporej części z nich możesz przeprowadzić delikatne cięcie odświeżające. Po przekwitnieniu, kiedy byliny zaczynają się przesuszać, możesz podciąć ich nadziemne części. W ten sam sposób możesz przygotować rabaty do zimowania. Pamiętaj, aby przed wystąpieniem przymrozków regularnie podlewać wszystkie rośliny.

Nie musisz przycinać oczywiście roślin jednorocznych, a jedynie wykopać i schować cebulki albo bryły korzeniowe i przechować je przez zimę w ciepłym, suchym miejscu - jest szansa, że wówczas zakwitną ponownie wiosną po przesadzeniu do odpowiedniego podłoża.

Jesienią nie przycinaj traw ozdobnych ani nawłoci - z tym lepiej poczekać do połowy wiosny. Pamiętaj też, że istnieje wiele roślin, które możesz posadzić jesienią na balkonie albo włożyć do ziemi niektóre rośliny cebulowe (np. krokusy, tulipany czy hiacynty). Wrzesień to także idealny moment, aby posadzić przebiśniegi.

