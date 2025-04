Sierpień w ogródku to czas na ostatnie warzywne zbiory, a także letnie przycinanie. Sporo roślin pod koniec wakacji jeszcze obficie kwitnie, więc wystarczy im tylko kosmetyczna, bieżąca opieka. Niektóre z nich już przekwitają, dzięki czemu można je przyciąć i przygotować na jesień. O jakich mowa?

Reklama

Spis treści:

W sierpniu przede wszystkim możesz przycinać drzewa i krzewy owocowe. Będzie to tzw. cięcie prześwietlające, które wykonuje się po zebraniu wszystkich owoców. Dokładnie obejrzyj wtedy całe drzewko i usuń wszystkie suche pędy.

Końcówka wakacji to także odpowiedni moment na prześwietlające i formujące cięcie iglaków, a także żywopłotów liściastych i iglastych. To także świetny czas na przycinanie tui oraz pielęgnację trawnika.

Podczas letniej pielęgnacji żywopłotów pamiętaj o tym, że w środku często ptaki zakładają gniazda lub organizują sobie kryjówkę. Używając sekatora czy specjalnej kosiarki/piłki do żywopłotów, uważaj, aby nie kierować ostrzy zbyt głęboko.

fot. Co przycinać w sierpniu/Adobe Stock, tamu

Jeśli chodzi o letnie przycinanie róż, lepiej nie szalej z sekatorem. Tylko niektóre jej odmiany lubią mocne, stanowcze cięcie. Większość ogrodowych róż wymaga jedynie obrywania przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu pobudzisz roślinę do wzrostu, dzięki czemu róża będzie kwitła dłużej.

Suche kwiatostany możesz obrywać lub wyciąć małym sekatorem. Ruch nożyc musi być szybki i stanowczy, aby podczas cięcia nie poszarpać łodygi.

Bardzo ważne jest także usunięcie tzw. wilków oraz gałęzi, które mocno krzyżują się z innymi. Dzięki temu prześwietlisz roślinę, dopuścisz do niej więcej słońca, czego efektem na wiosnę będzie lepsze kwitnienie oraz bardziej obfite owocowanie.

Cięcie prześwietlające możesz przeprowadzić w sierpniu podczas przycinania gruszy oraz letniego cięcia brzoskwini. Tak naprawdę większość krzew i drzewek owocowych dobrze przyjmuje sierpniowe strzyżenie.

Jeśli krzewy tego wymagają, możesz śmiało przyciąć je w sierpniu. Dotyczy to zarówno krzewów liściastych, iglastych, jak i mniejszych krzewinek czy traw ozdobnych. Co to znaczy, że roślina tego wymaga? Jeśli dostrzegasz suche pędy albo widzisz, że krzew rozrósł się i stracił swój docelowy kształt, delikatnie przystrzyż go od góry.

Nie musisz wchodzić głęboko w roślinę, aby nie przyciąć jej zbyt mocno - może to negatywnie wpłynąć na jej zdolności mrozoodporne. Sierpień to także świetny moment na odświeżające przycinanie lawendy.

fot. Co ciąć w sierpniu/iStock, ArtistGNDphotography

Reklama

Czytaj także:

Letnie przycinanie winogron

Tych roślin nie wolno przycinać latem

Kiedy przycinać katalpę?