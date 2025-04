Październik to ostatni moment dla wielu roślin w twoim ogrodzie. Zobacz, co przycinać w październiku

Co przycinać w październiku? To często dość ciepły i łaskawy pogodowo miesiąc, dlatego możesz śmiało zabrać się za prace ogrodowe. To dobry moment na przycinanie drzew i krzewów, a także przedzimowe formowanie żywopłotów. Możesz także przyciąć iglaki oraz pozbyć się ostatnich przekwitłych kwiatostanów.