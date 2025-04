Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w lutym warto rozpocząć wykonywanie zabiegów ogrodniczych, przede wszystkim przycinania krzewów i drzew przed wiosną. Nie wszystkie rośliny lubią jednak zimowe przycinanie. Przygotuj się do tego zabiegu odpowiednio i wybierz dobry dzień na lutowe przycinanie. Rośliny z pewnością ci się odwdzięczą.

Przycinanie roślin w lutym jest kluczowe dla zapewnienia ich zdrowego wzrostu, prawidłowego rozwoju, a także obfitego kwitnienia lub owocowania. Jeśli masz którąś z poniższych roślin w ogrodzie, warto zapewnić jej cięcie.

Drzewa i krzewy owocowe - lutowe przycinanie

Luty to doskonały czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, czereśnie czy śliwy. Przycinanie stymuluje te drzewa do obfitszego owocowania i ułatwia pielęgnację oraz zbiór owoców.

Należy usunąć wszelkie suche, chore oraz krzyżujące się gałęzie, co pozwoli na lepsze nasłonecznienie i wentylację korony drzewa. Przytnij drzewa owocowe tak, by ich korona była dobrze oświetlona i wentylowana. Usuń też gałęzie rosnące do środka korony.

Krzewy i rośliny ozdobne - przycinanie w lutym

W przypadku krzewów ozdobnych, takich jak forsycje, jaśminowce czy różaneczniki, przycinanie w lutym pomaga w utrzymaniu odpowiedniego kształtu i zachęca do bujniejszego kwitnienia. U niektórych krzewów, np. hortensji, przycinanie może również wpłynąć na wielkość i kolor kwiatów.

W lutym możesz przyciąć też rośliny zimujące w chłodnych pomieszczeniach, na przykład oleander i fuksję, które bardzo lubią zimowe cięcie.

Warto wspomnieć, że przycinanie krzewów ozdobnych w lutym warto przeprowadzić tylko w przypadku łagodnej zimy. Na przykład hortensje dobrze znoszą lutowe przycinanie, ale tylko w cieplejsze dni lutego.

Przycinając krzewy i rośliny ozdobne, przede wszystkim usuń uszkodzone i suche pędy.

fot. Lutowe przycinanie roślin w ogrodzie/ Adobe Stock, natalieleb

Róże - przycinanie w lutym?

Zazwyczaj pierwsze cięcie róż po zimie przeprowadza się w marcu i kwietniu. Zabieg ten można jednak wykonać w niektórych przypadkach już w lutym, gdy mrozy przeminą. Usunięcie zimowych uszkodzeń, chorych i starych pędów pozwoli na lepsze krzewienie się roślin i obfitsze kwitnienie. Przycinanie róż należy dostosować do ich typu i odmiany.

Przycinanie bylin w lutym

Chociaż większość bylin przycina się później, niektóre, takie jak lawenda czy szałwia, mogą być lekko przycięte już pod koniec lutego, co stymuluje ich wzrost i zapewnia ładniejszy kształt. Ważne: zrezygnuj z lutowego przycinania tych bylin, jeśli zima była ostra.

W lutym na pewno nie przycinaj roślin, które kwitną wczesną wiosną:

forsycja,

jabłonie ozdobne,

magnolie,

azalie.

Oprócz tego w lutym nie warto przycinać też roślin, które kwitną na nowych pędach. Budleja, czy hortensja piłkowana to rośliny, z których przycięciem lepiej odczekać do późniejszej wiosny.

W lutym (ale nie tylko - ogólnie) nie przycinaj też młodych drzew i krzewów. Potrzebują one o. roku po posadzeniu do zbudowania systemu korzeniowego.

W lutym lepiej unikać także przycinania roślin, które wczesną wiosną zaczynają silnie pompować sok. Unikaj lutowego przycinania: klonów, brzóz, winorośli. Może spowodować ono wyciek soków i osłabić roślinę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której chcesz np. zebrać sok z brzozy.

Kolejną grupą roślin, których lepiej nie przycinać w lutym, są niektóre rośliny mrozoodporne, które swój cykl życia prowadzą także w zimie. W lutym rozpoczęły już one wiosenne cykle wzrostu, a ich przycięcie może spowodować, że rośliny będą bardziej podatne na przymrozki.

Do tej grupy roślin, których lepiej nie ciąć w lutym z tego powodu, należą:

świerk,

sosna,

dąb,

berberys,

buk pospolity,

hosta,

paprocie,

rudbekia,

różanecznik (rododendron).

Przycinanie tui lepiej też wykonać później, nie w lutym, np. w marcu lub kwietniu.

Przycinanie roślin w lutym ma wiele zalet. Po pierwsze, dla wielu roślin jest to okres spoczynku, co oznacza, że ingerencja w ich strukturę jest dla nich mniej stresująca i lepiej tolerowana.

Po drugie, lutowe przycinanie pozwala na usunięcie uszkodzonych, chorych lub martwych pędów, co przyczynia się do poprawy ogólnej kondycji rośliny. Odpowiednio przycięte rośliny lepiej się krzewią, co przekłada się na ich ładniejszy pokrój oraz obfitsze kwitnienie lub owocowanie.

Rośliny przycięte w lutym mogą stać się też bardziej odporne na szkodniki i choroby. Można powiedzieć, że przycinanie roślin jest elementem prozdrowotnej profilaktyki dla roślin.

Najodpowiedniejszy moment na przycinanie roślin w lutym, to suchy i słoneczny dzień. Temperatura powietrza nie jest tak istotna przy dobieraniu dobrego momentu na przycinanie, ale ten zabieg ogrodniczy warto wykonać właśnie, gdy wilgotność powietrza będzie niewielka i gdy będzie świecić słońce. Znalezienie odpowiedniego lutowego dnia na przycinanie roślin ogrodowych może być problematyczne, ale warto poczekać i zabiegi przycinania wykonać tylko przy sprzyjającej pogodzie. Zazwyczaj przycinanie roślin po zimie najlepiej zaplanować na drugą połowę lutego i początek marca, ale dostosuj datę do pogody.

