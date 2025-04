Letnie przycinanie jest mniejsze, niż wiosenne i ma głównie kosmetyczny cel. Jednak przerzedzając rośliny latem, poprawiasz ich wzrost i pomagasz im obficie kwitnąć oraz owocować. Zobacz, co przycinać latem i jak się za to zabrać, aby twój ogród był piękny aż do późnej jesieni.

Reklama

Spis treści:

Letnie cięcie służy przede wszystkim przerzedzeniu korony drzew i krzewów oraz usunięciu starych, niepotrzebnych pędów i tzw. wilków - cienkich gałęzi, rosnących pionowo ku górze. Nie wypuszczają one pąków, a ich obecność jedynie sztucznie zagęszcza roślinę i utrudnia dostęp światła.

Lipiec i sierpień to idealny czas na to, aby przyciąć większość drzew owocowych, krzewy ozdobne oraz żywopłoty. Koniec sierpnia to zaś dobry moment na cięcie prześwietlające i kosmetyczne dla winogron. Latem dobrze jest przycinać także róże - dzięki temu będą obficie kwitły aż do pierwszych przymrozków.

fot. Rośliny kwitnące latem: cięcie/Adobe Stock, New Africa

Najlepiej jest przycinać drzewa i krzewy owocowe dwa razy w roku - wiosną oraz latem. Przedwiośnie to moment na usunięcie suchych pędów, wyczyszczenie konarów oraz skrócenie rośliny mniej więcej o 1/3 wysokości. Pozwoli to zwiększyć przyrost nowych pędów owoconośnych, co poprawi tegoroczne kwitnienie oraz owocowanie.

Nie tylko stricte owocowe drzewa i krzewy lubią skracanie latem. Na przełomie lipca i sierpnia możesz śmiało przycinać leszczynę oraz orzecha.

Drzewa owocowe latem przycina się przede wszystkim po to, aby wycinać zbędne gałęzie i przerzedzić koronę, dopuszczając do owoconośnych pędów więcej światła oraz wartości odżywczych z wody i gleby. Na początku lata możesz zauważyć także młode pędy, którym warto zrobić miejsce i pomóc im zdrowo wyrastać.

Najczęściej przeprowadza się letnie cięcie jabłoni, wiśni, brzoskwini, przycinanie śliwy, a także grusz. Jeśli chodzi o cięcie krzewów, latem lubi to agrest i porzeczka oraz malina. Ważnym zabiegiem jest także letnie przycinanie czereśni.

fot. Cięcia drzew owocowych latem/Adobe Stock, mintra

Przycinanie drzewek owocowych zacznij od usunięcia najstarszych gałęzi i pędów bocznych, na których nie dostrzegasz kwiatostanów. Przy pomocy sekatora wytnij niepotrzebne elementy i wejdź do wnętrza korony, aby ją mocno przerzedzić. Najlepiej wykonać to ostrymi nożycami, kierując ostrza pod kątem.

Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć rany po cięciu maścią ogrodniczą, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Rób to na bieżąco, po każdym ruchu sekatora, aby nie pominąć żadnej rany. Kolejne cięcie przeprowadź po zbiorze owoców.

W taki sam sposób możesz przycinać krzewy oraz iglaki. Środek lata to idealny moment na przycinanie tui i cięcie formujące dla ozdobnych iglaków. To także dobry moment na kosmetyczne cięcie żywopłotu.

Ozdobne rośliny często wymagają cięcia poza tymi okresami, a raczej pomiędzy nimi. Jeśli widzisz, że twoja tuja się zbyt mocno rozkrzewia, możesz wykonać cięcie kosmetyczne - zajmie ci to nie więcej, niż godzinę, a zasychające pędy czy wystające listki znikną.

Cięcie sprzyja przede wszystkim nowym przyrostom silnych pędów oraz angażuje rośliny do wydawania kolejnych krótkopędów, na których zawiązują się owoce. Dlatego przycinanie latorośli warto przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku - na wiosnę oraz pod koniec lata, mniej więcej w drugiej połowie sierpnia.

W czasie wegetacji koniecznie na bieżąco usuwaj suche liście i pędy, aby niewielkie, gęsto wydane owoce miały pełny dostęp do światła - dzięki temu winogron będzie słodki, a nowe pąki kwiatowe będą miały okazję w pełni się rozwinąć.

fot. Przycinanie drzew i krzewów latem/Adobe Stock, Carbonero Stock

Lato nie jest dobrym momentem na przycinanie kwiatów oraz roślin typowo ozdobnych - nie ma sensu cięcie budlei, hortensji czy oleandrów. Możesz jedynie przeprowadzić cięcie glicynii (wisterii). Jedyne, co możesz robić na bieżąco, to usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwoli roślinie obficiej kwitnąć, bo woda i składniki odżywcze z gleby czy nawozów nie będą kierowane do niepotrzebnych pędów.

Przycinanie hortensji czy budlei zostaw na wiosnę - to jedyny moment, kiedy możesz je przystrzyc nieco mocniej.

Reklama

Czytaj także:

Czego nie przycinać jesienią

Wiosenne przycinanie krzewów owocowych

Przycinanie pelargonii