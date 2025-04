Bratki nie są za pan brat ze wszystkimi kwiatami. Oto lista tych, które warto posadzić w ich towarzystwie

Podczas wiosennych prac w ogrodzie, ważne jest to, co posadzić obok bratków, bo chociaż to wdzięczne rośliny, to nie zawsze odpowiada im towarzystwo wszystkich kwiatów. Można je sadzić z kwiatami jednorocznymi, bylinami oraz roślinami cebulowymi, choć nie ze wszystkimi. Z niektórymi roślinami bratki tworzą szczególnie udane kompozycje, z innymi po prostu się nie lubią. Oto ściągawka, z czym sadzić bratki.