Ne każda roślina poczuje się dobrze w ich towarzystwie, azalia ogrodowa i azalia japońska mają bowiem szczególne wymagania. Wybierając sąsiadów dla azalii, trzeba brać pod uwagę przede wszystkim to, czy krzewy albo kwiaty dobrze rosną na kwaśnych glebach (pH między 4,5 a 6) i czy dobrze znoszą półcień. Albo cień, jeśli w ogrodowej kompozycji mają stanowić dolne piętro.

W parkach często można zobaczyć azalie rosnące pod okapem dębów lub w cieniu sosen. Te drzewa również są kwasolubne, co czyni je idealnym towarzystwem dla azalii. W ogrodzie musimy zwykle wybierać wśród mniejszych okazów. Wbrew pozorom, wybór nie jest mały. Wiele kwiatów czy krzewów lubi kwaśne pH, a przynajmniej je toleruje. To pozwala stworzyć efektowne kompozycje pełne rozmaitych barw i form. Obok azalii warto sadzić zarówno inne dekoracyjne krzewy, jak i kwiaty, trawy czy rośliny o ozdobnych liściach.

Co posadzić obok azalii – kwiaty

Kwiaty, które staną się dobrymi towarzyszami dla azalii, to te, które lubią kwaśną glebę, ale też te, które nie mają wielkich wymagań co do podłoża. Na liście jest między innymi konwalia majowa, barwinek pospolity, sasanka, begonia stale kwitnąca, przebiśnieg, pierwiosnek, irys syberyjski czy żagwin ogrodowy.

fot. Żółta azalia pontyjska ładnie kontrastuje z czerwonymi i fioletowymi kwiatami/Adobe Stock

Co posadzić obok azalii? Krzewy kwitnące

Azalie przede wszystkim wyglądają przepięknie w swoim towarzystwie – gdy w jednej grupie połączone są ich różne kolory i odmiany. Kompozycję mogą wzbogacić inne kochające kwaśne gleby krzewy, między innymi różaneczniki, magnolie, hortensje, wrzosy, wrzośćce, a z mniej znanych: pieris japoński, kalmia czy kiścień.

Drzewa i krzewy iglaste obok azalii

Drzewa iglaste stanowią w dużym ogrodzie idealne tło dla azalii. Obok można też posadzić mniejsze jałowce, karłowe odmiany sosen i świerków, niską odmianę jodły balsamicznej lub koreańskiej, cisy i tuje.

fot. Fioletowa kwiaty azalii i czerwone liście klonu jako barwny akcent na tle zieleni/Adobe Stock

Co posadzić obok azalii – rośliny o ozdobnych liściach

Azalie mają dekoracyjne liście, które dodają uroku ogrodowi długo po tym, jak przekwitną ich kwiaty. Rozważ wybór roślin, których kształt liści, tekstura i kolor ciekawie je dopełni. Paprocie dodają leśnego uroku. Lubiące cień funkie są nieocenione jako dolne piętro ogrodowych aranżacji. Klon japoński, którego liście jesienią przebarwiają się na pomarańczowo-czerwono lub intensywnie czerwono, da efektowny kontrast.

fot. Wielobarwne azalie i paprocie/Adobe Stock

Trawy ozdobne obok azalii



Z azaliami możesz też łączyć trawy ozdobne. Może to być lekki i zwiewny miskant chiński, różnokolorowe turzyce, srebrzystoniebieska kostrzewa popielata i owsica wiecznie zielona. Jesienią przebarwiające się trawy będą dekoracyjnie wyglądały na tle liści azalii, wiosną będą kontrastem dla barwnych kwiatów.

fot. Azalie w towarzystwie wierzby japońskiej, kosodrzewiny, żywotników, paproci i traw ozdobnych/Adobe Stock

