Co kwitnie w sierpniu? To miesiąc, w którym czuć zbliżający się koniec lata, niemniej jednak mnóstwo roślin pięknie zakwita w tym czasie, ozdabiając tarasy, balkony i ogrody. Rośliny kwitnące w sierpniu często pokrywają się z tym, co kwitnie w lipcu. Zobacz, co warto posadzić, aby w sierpniu twoja przestrzeń dalej wyglądała niezwykle.

Rośliny jednoroczne i dwuletnie to piękna ozdoba balkonów i ogrodów. Zwykle zakwitają bardzo obficie przez większą część roku, ale część z nich budzi się dopiero u schyłku ciepłych dni.

Rośliny jednoroczne, które kwitną w sierpniu, to:

gazania,

begonia stale kwitnąca,

aster chiński,

aksamitka,

nagietek,

lwia paszcza,

heliotrop,

stokrotka afrykańska,

werbena,

smagliczka,

szałwia.

Wśród roślin dwuletnich, kwitnących w sierpniu, znajdują się:

dziewanna,

malwa,

naparstnica purpurowa.

fot. Co kwitnie w sierpniu: rośliny jednoroczne i dwuletnie (tu: lwia paszcza)/Adobe Stock, nuwatphoto

Byliny to wieloletnie rośliny, które lubią się piąć po ogrodzeniach lub zwisać z dużych doniczek. Pięknie prezentują się na balkonach, ale mogą się także płożyć w ogrodzie dookoła innych kwiatów.

Byliny kwitnące w sierpniu to:

tawułka,

krwawnik pospolity,

kocimiętka,

szarotka alpejska,

nawłoć,

macierzanka,

floks,

aster nowoangielski,

jeżówka,

chaber wielkogłówkowy,

zawilec japoński.

fot. Co kwitnie w sierpniu: byliny (tu: nawłoć)/Adobe Stock, alenazamotaeva

Rośliny z cebul i bulw są dość wytrzymałe i sprawdzają się nie tylko w donicach, ale także bezpośrednio w gruncie. Część z nich zakwita już wczesną wiosną, inne zaś czekają na prawdziwe upały i kwitną aż do pierwszych przymrozków.

Rośliny cebulowe i bulwiaste kwitnące w sierpniu to:

begonia bulwiasta,

dalia,

mieczyk,

dzwonek ogrodowy,

lilia,

zimowit jesienny.

fot. Co kwitnie w sierpniu: rośliny cebulowe i bulwiaste (tu: dalia)/Adobe Stock, hcast

Kwiaty pnące to rośliny, które uwielbiają towarzystwo ogrodzeń, siatek oraz pergoli i stelaży. Okrywają domy i tarasy przyjemną, zieloną warstwą, która chroni przed upałami i mrozami.

Pnącza, które kwitną w sierpniu, to:

fot. Co kwitnie w sierpniu: pnącza (tu: powojnik)/Adobe Stock, Maxal Tamor

Drzewa i krzewy – kto ich nie lubi? Latem dają cień domownikom i zwierzętom domowym, a zimą często prezentują się równie dobrze. Dodatkowo często znajdują zastosowanie w ziołolecznictwie.

Krzewy kwitnące w sierpniu:

Wśród drzew kwitnących w sierpniu wyróżnia się przede wszystkim lipę i jej różne odmiany, np. lipę krymską lub srebrzystą.

fot. Co kwitnie w sierpniu: krzewy i drzewa (tu: budleja)/Adobe Stock, Maksims

