Co kwitnie w marcu? W tym miesiącu słońce powoli wdziera się do naszych mieszkań i dodaje energii do działania. Także niektóre rośliny budzą się do życia, wypuszczając pierwsze kwiatowe pąki. Marcowy ogród wygląda pięknie, jeśli wiesz, co w nimposadzić.

W marcu zakwitają te kwiaty ogrodowe, które zostały posiane jesienią, a także tzw. samosiejki. Są to głównie rośliny cebulowe, bulwiaste oraz niektóre byliny.

Z wczesną wiosną kojarzą się przede wszystkim krokusy, pierwiosnki i przylaszczki. Pozostałe kwiaty kwitnące w marcu to między innymi:

kosaćce, czyli irysy,

śnieżyca wiosenna,

tulipan Kaufmanna,

miłek wiosenny,

ciermiernik.

Są to kwiaty w większości odporne na przymrozki.

fot. Sasanki/Adobe Stock, WiSt

Drzewa i krzewy, które kwitną w marcu, prezentują wszystkie kolory tęczy i zachwycają swoją wiosenną rześkością. To przede wszystkim:

forsycja,

dereń,

kalina,

różanecznik,

wrzosiec,

leszczyna,

wierzba iwa (wiosenne bazie).

Wczesna wiosna to także czas dla wielu gatunków drzew. Te, które zakwitają w marcu, to:

wiśnie i śliwy,

klon srebrzysty,

wierzba.

fot. Forsycja/Adobe Stock, Izabela

Drzewa wypuszczają najczęściej białe lub różowe kwiaty. Jeśli nie ma przymrozków, a marzec jest bardzo ciepły, mogą zakwitnąć także inne drzewa i krzewy, np. magnolia gwiaździsta.

Marzec uważany jest za najgorszy miesiąc, jeśli chodzi o pylenie. Najczęściej uczula leszczyna, cis, topola, a także wierzba.

Warto mieć to na uwadze i pamiętać, aby alergicy dobrze przygotowali się na nadchodzącą wiosnę. Kwitnące w marcu rośliny mogą wywoływać katar, łzawienie, a także bóle głowy.

