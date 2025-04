Co kwitnie w lipcu? To piękny miesiąc, obfitujący w piękne kwiaty. To także czas, w którym owocują niektóre warzywa i owoce. W lipcu kwitną zarówno rośliny jedno– i dwuletnie, byliny, a także krzewy i drzewa. Znasz je wszystkie?

Kwiaty kwitnące w lipcu najliczniej, to przede wszystkim rośliny jednoroczne i dwuletnie. To one najczęściej goszczą na balkonach, tarasach i w ogrodach. Pięknie prezentują się przez większość roku, ale te konkretne gatunki w lipcu wyglądają szczególnie czarująco.

Rośliny jednoroczne kwitnące w lipcu:

aksamitka,

begonia,

heliotrop,

lobelia,

maciejka,

chaber,

werbena,

groszek pachnący,

goździk,

aster.

Natomiast wśród roślin dwuletnich, które kwitną w lipcu, popularne są:

naparstnica,

dziewanna,

malwa.

fot. Co kwitnie w lipcu: rośliny jednoroczne i dwuletnie (tu: heliotrop)/Adobe Stock, Dreamnordno

Byliny to piękne, wieloletnie rośliny, które często mają charakter płożący, pnący lub zwisający. Intensywnie zakwitają, szczególnie w ciepłych, wakacyjnych miesiącach.

Byliny kwitnące w lipcu to:

funkia,

kocimiętka,

krwawnik,

bodziszek,

tojad mocny,

zawilec japoński,

szarotka alpejska,

macierzanka.

fot. Co kwitnie w lipcu: byliny (tu: macierzanka)/Adobe Stock, iredding01

Rośliny cebulowe nie zakwitają licznie w lipcu, jednak zdarzają się gatunki, które właśnie wtedy wypuszczają piękne, duże kwiaty. Wyglądają one pięknie zarówno na balkonie, jak i w ogrodzie, często też bezpośrednio w gruncie.

Rośliny cebulowe i bulwiaste kwitnące w lipcu:

mieczyk,

czosnek olbrzymi,

begonia bulwiasta,

dalia.

fot. Co kwitnie w lipcu: rośliny cebulowe i bulwiaste (tu: begonia bulwiasta)/Adobe Stock, pixy_nook

Pnącza posiadają długie, często wiotkie łodygi, które mogą się wspinać po siatkach i stelażach, ale mogą także mieć charakter roślin zwisających. W lipcu zakwita ich niewiele, ale wyglądają czarująco, kiedy okalają ogrodzenia czy balustrady.

Pnącza kwitnące w lipcu to:

hortensja pnąca,

powojnik,

róża,

wiciokrzew,

rdest.

fot. Co kwitnie w lipcu: pnącza (tu: hortensja pnąca)/Adobe Stock, etfoto

Krzewy i drzewa wyglądają doskonale przez cały rok. Niektóre wypuszczają pierwsze kwiaty już wczesną wiosną, inne dopiero pod koniec lata. W lipcu kwitnie ich całkiem sporo, dodatkowo część z nich nadaje się do zbiorów (na przykład do przygotowania naparu, syropu czy nalewki).

Krzewy kwitnące w lipcu:

Drzewa kwitnące w lipcu:

katalpa,

lipa,

tulipanowiec.

fot. Co kwitnie w lipcu: krzewy i drzewa (tu: tawuła japońska)/Adobe Stock, vodolej

