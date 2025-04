Co kwitnie w czerwcu? Pierwszy miesiąc lata to czas, kiedy dni robią się coraz cieplejsze, a majowa Zimna Zośka ostatecznie zamyka okres porannych przymrozków. To idealny czas dla wielu rodzajów i gatunków roślin – zarówno tych mniejszych, jak i krzewinek czy drzew.

Czerwiec to idealny moment dla roślin jednorocznych oraz bylin. Wówczas kwitną także liczne krzewy oraz kilka ozdobnych drzew. Czerwiec to miesiąc wzrostu roślin, ale także etap pierwszych zbiorów. Wiele krzewów i drzew wypuszcza pierwsze owoce, dlatego to dość intensywny czas dla fanów ogrodnictwa.

To, co kwitnie w czerwcu najliczniej, to rośliny jednoroczne, a także kilka dwuletnich. Także niektóre rośliny cebulowe i bulwiaste, takie jak begonia czy lilia ogrodowa wypuszczają piękne kwiaty właśnie w tym miesiącu. Mnóstwo roślin, które kwitną w czerwcu, jest miododajnych i przyciąga owady zapylające.

Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w czerwcu:

niecierpek,

szałwia,

gazania,

czubatka ubiorkolistna,

lobelia,

cynia,

smagliczka,

groszek pachnący,

dzwonek ogrodowy,

stokrotka,

niezapominajka,

naparstnica,

fiołek.

Zwykle rośliny te potrzebują przepuszczalnej gleby oraz umiarkowanej wilgotności. Wówczas rosną zdrowo i wypuszczają piękne, wielobarwne kwiaty.

fot. Niezapominajka/Adobe Stock, ellaa44

Byliny to grupa roślin wieloletnich, które licznie zakwitają w pierwszym miesiącu lata. Nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych i rozwijają się dobrze zarówno na stanowiskach cienistych, jak i w pełni nasłonecznionych. Preferują jednak półcień lub umiarkowane słońce.

Byliny, które kwitną w czerwcu, to przede wszystkim:

funkia (hosta),

aster alpejski,

goździk kropkowany,

chaber górski,

orlik,

łubin ogrodowy,

mak,

macierzanka,

tojad,

tawułka arendsa,

zawilce,

rozchodnik,

szarotka.

Jeśli chodzi o byliny, spora część z nich zakwita w czerwcu i kwitnie aż do końca lata lub do wczesnej jesieni. Dzięki temu ogród może wyglądać pięknie przez niemal cały rok.

fot. Aster alpejski/Adobe Stock, bildlove

Czerwiec to także miesiąc, w którym intensywnie rozkwitają krzewy, pnącza, a także małe i duże drzewa. Zachwycają kolorami i zapachem, dodatkowo przyciągając owady.

Krzewy, które kwitną w czerwcu, to przede wszystkim:

berberys,

czarny bez,

lawenda,

kalina,

jaśminowiec,

różanecznik,

tawuła japońska,

karagana syberyjska.

Jeśli chodzi o drzewa kwitnące w czerwcu, są to głównie:

robinia akacjowa,

lipa,

katalpa,

tulipanowiec.

fot. Lawenda/Adobe Stock, .shock

Czerwiec to miesiąc wzmożonego pylenia bylin i żyta. Może to wywoływać nieprzyjemne objawy, dlatego należy unikać miejsc, w których mogą rosnąć alergizujące rośliny.

W czerwcu pyli przede wszystkim:

babka lancetowata,

pokrzywa,

szczaw,

komosa,

kwiaty rzepaku.

