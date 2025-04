Ciekawe kwiaty na balkon to rośliny, które sprawiają, że twój balkon jest atrakcyjny, oryginalny i nie przypomina wszystkich dookoła. Możesz zadbać o ciekawą aranżację z pomocą odpowiednich mebli, ale także pięknych, kwitnących lub zielonych kwiatów. Zobacz, co posadzić na balkonie, aby dobrze spędzać tam czas i cieszyć się pięknymi zapachami, kolorami i bujnym kwitnieniem.

Lobelia to idealna roślina na balkon północny – lubi duże dawki słońca, ale dobrze radzi sobie także w półcieniu. To niewielki, jednoroczny kwiat, który maksymalnie wzrasta na ok. 30 cm. Małe, błyszczące liście zdobią balkon przez wiele długich miesięcy. Roślina jednak źle znosi mrozy i zimowanie.

Lobelia wypuszcza drobne kwiaty wczesną wiosną. Jeśli jest odpowiednio pielęgnowana, mogą one utrzymać się aż do jesieni. Bardzo ważne jest regularne podlewanie oraz nawożenie w okresie kwitnienia. Lobelia dobrze czuje się w niezbyt żyznej i przepuszczalnej glebie. Możesz kupić odmianę klasyczną albo zwisającą i umieścić ją przy balustradzie albo pod sufitem. W ten sposób stworzysz ciekawą aranżację balkonu.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: lobelia/Adobe Stock, ArtCookStudio

Petunia kaskadowa, inaczej Supertunia Vista, to jednoroczna roślina, która pięknie kwitnie i zdobi wiele balkonów przez cały okres wiosenno-letni. Niektórzy zimują petunie i wystawiają ją z powrotem w kolejnych latach, jednak nie należy to do prostych zadań. Lubi stanowiska słoneczne, a także półcieniste. Dobrze czuje się zarówno na balkonach czy tarasach, jak i w ogrodowych donicach. Petunia kaskadowa kwitnie od czerwca aż do października.

Potrzebuje regularnego podlewania – nie znosi nawet najmniejszego przesuszenia. Dodatkowo powinna rosnąć w przepuszczalnej, próchniczej glebie. Odpowiednio pielęgnowana będzie obficie kwitnąć i zdobić balkon intensywnymi barwami i subtelnym aromatem.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: petunia kaskadowa/Adobe Stock, Afflamen

Jeśli chcesz wykorzystać ciekawe kwiaty na balkonie, jaskry azjatyckie będą idealne. To bylina, która może być uprawiana jako jednoroczna albo dwuletnia. Osiąga maksymalny rozmiar ok. 30 cm. Dzięki temu, że ma duże, bulwiaste korzenie, może przeżyć zimowanie, jednak nie może wtedy być na zewnątrz. Jaskier azjatycki kwitnie w maju i czerwcu, choć podczas zimowania może zakwitnąć ponownie w lutym.

Kuliste, niewielkie kwiaty mają pomarańczowozłotą barwę, czasem zdarzają się odmiany różowe lub czerwone. Mogą mieć nawet do 8 cm średnicy. Astry lubią dużą dawkę słońca oraz stale wilgotną glebę. Podłoże powinno być przepuszczalne i zawierać sporo składników odżywczych.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: jaskier azjatycki/Adobe Stock, agneskantaruk

Bieluń to kolejna propozycja ciekawej rośliny balkonowej. Jako jednoroczna bylina, pięknie prezentuje się w małych i dużych skrzynkach balkonowych, a także w wiszących pojemnikach. Ma bardzo duże, dzwonkowate kwiaty, które pojawiają się w różnych odstępach czasu od wiosny do jesieni. Może powtarzać kwitnienie kilka razy w ciągu roku. Niestety, wszystkie części bielunia mogą być silnie trujące zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Warto obsadzać je więc dość wysoko.

Datura lubi wilgotne podłoże, ale źle toleruje zraszanie liści i kwiatów. Potrzebuje intensywnego nawożenia oraz ochrony przed mrozem. To ciekawa roślina na balkon, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby dobrze się rozwijała.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: bieluń/Adobe Stock, Victoria Schaad

Paproć rośnie głównie w domach, ale to świetna roślina do obsadzenie na balkonie. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, a jej długie, zwisające liście pomagają przykryć nieestetyczne balustrady balkonowe albo udekorować ściany.

Źle toleruje duże słońce, dlatego jest świetną rośliną na balkon zachodni. Zdecydowanie woli zacienione miejsca. Nie ma też szczególnych wymagań co do rodzaju gleby – dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Paproć lubi wilgotne podłoże, ale należy podlewać ją raz na jakiś czas, aby nie przesadzić.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: paproć/Adobe Stock, malkovkosta

Szałwia kojarzy się z bólem zębów i herbatkami na żołądek, ale to piękna, oryginalna roślina, która doskonale czuje się na balkonie, w ogrodzie oraz w domu. Kwitnie od lipca do października, wypuszczając kwiaty o intensywnie czerwonej, łososiowej lub fioletowej barwie. Zdarzają się także odmiany białe.

Ta krzewinka dobrze czuje się w dużych skrzynkach i donicach. Lubi ciepłe, słoneczne lub półcieniste stanowiska, a także lekko kwaśną glebę. Bardzo źle znosi suszę, dlatego musi być podlewana nawet codziennie. W okresie kwitnienia potrzebuje nawożenia płynnymi preparatami.

fot. Ciekawe kwiaty na balkon: szałwia/Adobe Stock, YuiYuize

