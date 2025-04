Tulipany są piękne i niezwykle urokliwe, ale niestety także bardzo podatne na choroby grzybowe, wirusowe oraz ataki szkodników. Delikatne cebule i pędy potrafią sprawiać wiele problemów zarówno początkującym, jak i doświadczonym ogrodnikom.

Kiedy tulipany chorują, najczęściej kładą się i stopniowo więdną. Pierwsze objawy to także utrata koloru oraz opadające płatki kwiatów. Zwykle wskazuje to na chorobę grzybową lub wirusową, co niestety oznacza, że na jednym tulipanie się nie skończy i trzeba działać szybko, aby zaraza nie rozniosła się na cały ogród.

Tulipany są dość mocno narażone na gnicie cebul oraz korzeni - może to wynikać z choroby, ale także nieodpowiedniej pielęgnacji

Choroby tulipanów: fuzarioza

Fuzarioza to bardzo powszechna choroba grzybowa, szybko rozprzestrzeniająca się na tulipany. Nazywana jest także zgnilizną cebul. Bardzo szybko obejmuje całą roślinę, atakuje w okresie wegetacji i kwitnienia.

Objawy fuzariozy trudno jest przeoczyć. Zarażone tulipany bardzo wolno rosną, często usychają przed wypuszczeniem pierwszych pąków. Liście stają się żółte lub brązowe, a ewentualne pąki bardzo szybko opadają.

Po wykopaniu tulipana objętego fuzariozą można zauważyć niemal całkowicie zgniłą cebulę.

fot. Choroby tulipanów/Adobe Stock, Turgay Koca/Wirestock

Choroby tulipanów: szara pleśń

Szara pleśń atakuje nie tylko tulipany, ale także wiele innych roślin kwitnących czy krzewów owocowych (np. truskawki). Najczęściej widać ją na cebulach, ale może objąć także łodygę, liście, a nawet kwiaty. Pojawia się pod postacią szarych plam na liściach.

Dodatkowo objęte pleśnią tulipany zaczynają żółknąć i stopniowo usychają. Ważne jest, aby zacząć działać od razu po dostrzeżeniu pierwszych objawów choroby - w ten sposób możesz jeszcze uratować pozostałe tulipany.

fot. Choroby tulipanów: szara pleśń na cebulach/Adobe Stock, I_love_life

Choroby tulipanów: mozaika (pstrość tulipanów)

Mozaika to choroba wirusowa, która potrafi rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Objawia się przede wszystkim przebarwieniem lub wybarwieniem płatków, a także charakterystycznymi smugami na liściach - przypominają one właśnie mozaikę.

Pstrość rozprowadzana jest najczęściej przez mszyce i może zaatakować nie tylko tulipany, ale również inne gatunki z rodziny liliowatych.

Tulipany, a także pozostałe liliowate, są także bardzo atrakcyjne dla popularnych ogrodowych szkodników - nie tylko tych małych, ale także dużych. Najczęściej atakowane są one przez mszyce, które przez jakiś czas mogą pozostać niezauważone. Ukrywają się po wewnętrznej stronie liści lub tuż przy gruncie.

Innym popularnym szkodnikiem, który upodobał sobie barwne tulipany, są ślimaki. Podgryzają one liście, ale także kwiaty i łodygi. Jeśli jest ich sporo, mogą całkowicie uszkodzić ogród.

Nieco mniej powszechnym szkodnikiem, ale szczególnie lubiącym tulipany, jest robak o uroczobrzmiącej nazwie - rozkruszek korzeniowy. Jest to niewielki gatunek roztocza, który długo pozostaje niezauważony. Żeruje w ziemi i powoli uszkadza wewnętrzne części rośliny, atakując korzenie oraz cebule.

Rozkruszki mogą wyrządzić wiele szkód nie tylko w plantacji tulipanów, ale także w szklarniach warzywnych oraz pieczarkarniach.

fot. Choroby tulipanów: szkodniki (tu: mszyce)/Adobe Stock, macrossphoto

Najskuteczniejszym sposobem na najpopularniejsze choroby tulipanów są różnego rodzaju opryski. Pamiętaj jednak, żeby zrobić to możliwie jak najszybciej. Mocno zajęte chorobowo tulipany niestety musisz wykopać i wyrzucić do śmieci. Dobrze jest też przekopać ziemię i zastosować opryski (np. fungicydy), aby usunąć ewentualne zagrożenia z gleby.

Choroby grzybowe dużo łatwiej zwalczyć, stosując wspomniane wcześniej fungicydy. W przypadku chorób wirusowych jest to dużo trudniejsze i często jedyne rozwiązanie to usunięcie zmienionych chorobowo roślin jeszcze zanim wirus zdąży się rozprzestrzenić.

Pamiętaj także, aby zadbać o odpowiednie warunki do uprawy tulipanów - stanowisko, nasłonecznienie oraz podlewanie.

fot. Choroby tulipanów/Adobe Stock, mettus

