Choroby hortensji mogą być skutkiem tego, że przy sadzeniu krzewu zostały popełnione pewne błędy. To ważne, by wiedzieć, kiedy i jak sadzić hortensje. Te piękne krzewy nie lubią, gdy stanowisko jest zbyt słoneczne, rośliny rosną zbyt gęsto albo gleba ma za wysokie pH. Czasem choroby hortensji wynikają też w niewłaściwej pielęgnacji – przesuszania rośliny, zwilżania liści podczas podlewania albo niedostatecznego nawożenia.

Najczęstsze choroby hortensji

Szybkie dostrzeżenie objawów choroby hortensji pomoże się z nią łatwo uporać. Na jakie symptomy powinnaś zwracać uwagę?

Liście żółkną, unerwienie pozostaje zielone

Tak objawia się chloroza hortensji. Przyczyną jest gleba o zbyt wysokim pH. Zastosuj nawóz zakwaszający glebę i ściółkowanie pod krzewami korą sosnową, która rozkładając się pomoże utrzymać niższe pH gleby.

Liście na zewnątrz krzewu żółkną lub brązowieją, niektóre opadają

Prawdopodobnie doszło do poparzenia liści. Hortensje lubią cień, ich liście są wrażliwe na ostre słońce. Sprzyja temu również przesuszona gleba. Zapewnij roślinie więcej cienia i regularnie ją podlewaj.

Brak kwitnienia

Być może roślina w okresie zimy przemarzła lub cięcie zostało wykonane w niewłaściwy sposób. Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych i przemarznięcie tych pędów zimą lub wycięcie ich wiosną spowoduje brak kwiatów. Dowiedz się, kiedy przyciąć hortensję – i jak to zrobić, by pięknie zakwitła.

Słabe kwitnienie

Twoim hortensjom może brakować składników mineralnych – azotu, fosforu, magnezu i żelaza. Nawożenie specjalistycznym nawozem wzmocni kwitnienia.

Czernienie i brązowienie liści, szary nalot na kwiatach

Krzew został prawdopodobnie zaatakowany przez szarą pleśń – to choroba grzybowa. Jej rozwojowi sprzyjają częste deszcze i nadmierny cień. Zaatakowane części roślin trzeba jak najszybciej usuwać, a hortensję spryskiwać fungicydem do zwalczania szarej pleśni.

Plamy na liściach

Okrągłymi plamami, które najpierw są jasnobrązowe, następnie brunatne i szarobrunatne, a nieraz mają czerwoną obwódkę, objawia się plamistość liści. Chorobie sprzyja zbytnie zagęszczenie krzewów oraz moczenie liści podczas podlewania. Chore fragmenty należy usuwać, a jesienią wygrabić spod hortensji wszystkie opadłe liście i wyrzucić do odpadów organicznych. Jeśli porażone są duże fragmenty rośliny, zastosuj oprysk na plamistość liści hortensji.

Biały nalot na liściach

To również choroba grzybowa. Należy regularnie usuwać chore części rośliny, a jesienią spod krzewów dokładnie wygrabić wszystkie opadłe liście, aby nie stały się one źródłem infekcji w kolejnym sezonie. Jeśli porażone są duże fragmenty rośliny, trzeba zastosować oprysk.

Szkodniki hortensji

Zwłaszcza dwa szkodniki atakują te piękne krzewy, choć na szczęście nie są dla nich bardzo niebezpieczne.

Mszyce na hortensjach

Zauważysz je przede wszystkim na wierzchołkach pędów hortensji i na spodniej stronie liści. Przez to że wysysają sok z rośliny, słabiej rośnie, a jej liście i kwiatostany ulegają deformacji. By przeciwdziałać mszycom, należy przeprowadzić oprysk specjalistycznym preparatem (najlepiej wybierz wygodny dla ogrodników-amatorów spray). Możesz też zastosować domowe sposoby na mszyce.

Przędziorek chmielowiec

Atakuje liście od spodu, między majem a sierpniem. Wysysa z nich soki, przez co na powierzchni powstają żółte przebarwienia. Mocno porażone liście żółkną, brązowieją, a w końcu więdną i opadają. Aby zwalczyć przędziorki, trzeba sięgnąć po specjalistyczny oprysk. Zwykle to ten sam środek, co na mszyce.

