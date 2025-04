Chińska metoda uprawy pomidorów zyskuje na popularności na całym świecie głównie dzięki swojej prostocie oraz rezultatom. Rolnicy w Chinach od lat stosują ją do produkcji wysokiej jakości, zdrowych pomidorów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ta technika wykorzystuje naturalne sposoby nawożenia oraz specyficzne zasady pielęgnacji, które pozwalają na uzyskanie większych i smaczniejszych owoców.

Na czym polega chińska uprawa pomidorów?

Chińska uprawa pomidorów to w zasadzie po prostu technika sadzenia oraz naturalne, ekologiczne nawożenie. Część z jej zasad pokrywa się z tym, co i my stosujemy od lat, ale część może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. Efektem takiej uprawy są nie tylko większe owoce, ale także lepsza ich jakość.

W chińskiej uprawie pomidorów rośliny są sadzone w szerokich rzędach, co pozwala im na swobodny rozwój korzeni i lepszą cyrkulację powietrza. Dodatkowo kiedy osiągną ok. 25 cm wysokości, formuje się z nich dwa główne pędy, przywiązując do nich sznurki, po których później prowadzi się pomidory.

Dzięki temu pomidory mają więcej przestrzeni do wzrostu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych i innych infekcji. Swobodny dostęp powietrza i światła poprawia także kondycję roślin, co skutkuje obfitszymi plonami.

Przez to, że metoda ta wymaga sporo przestrzeni, raczej nie sprawdzi się w uprawie pomidorów na balkonie czy tarasie.

Stosuje się tu także solidne podpory lub kratki, na których rośliny mogą się wspinać. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala utrzymać owoce z dala od ziemi, co zapobiega ich zabrudzeniu i uszkodzeniom. Dodatkowo dzięki stabilnemu podparciu krzew jest mniej narażony na złamania. Dzięki temu, że owoce wyrastają wyżej, łatwiej jest też je zbierać.

Chińska uprawa pomidorów to często metoda szklarniowa

Chińska metoda uprawy pomidorów bardzo często zakłada hodowanie ich w szklarniach, najlepiej dobrze zamykanych. Dzięki temu rośliny są chronione przed szkodnikami, zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi oraz ekstremalnymi temperaturami. Takie środowisko niekiedy pozwala na uzyskiwanie plonów przez cały rok (w szklarniach ocieplanych), co w tradycyjnych warunkach byłoby niemożliwe.

Chińska uprawa pomidorów to gwarancja obfitych plonów, fot. Adobe Stock, Paul Maguire

Nawożenie i pielęgnacja pomidorów w chińskiej metodzie

Zamiast chemicznych nawozów, rolnicy w Chinach często stosują organiczne metody nawożenia, takie jak kompost, obornik i resztki roślinne. Tego typu domowe nawozy pod pomidory poprawiają jakość gleby, dostarczając niezbędne składniki odżywcze, które pomogą roślinom zdrowo rosnąć. Takie podejście jest bardziej ekologiczne i mniej kosztowne w porównaniu do tradycyjnych, sztucznych nawozów. Oczywiście stosuje się też standardowe nawozy bogate w fosfor (w początkowej fazie) oraz w azot (na etapie kwitnienia).

W tej metodzie ważne jest także precyzyjne nawadnianie, które zapewnia roślinom wodę dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują, nie dopuszczając do nadmiaru wilgoci. Często stosuje się tzw. systemy nawadniania kropelkowego, które efektywnie dostarczają wodę do korzeni, minimalizując ryzyko chorób grzybowych.

Oczywiście ważne jest także (tak jak w standardowej uprawie pomidorów) regularne usuwanie nadmiaru liści, pędów bocznych i gałązek, szczególnie tych, które dotykają ziemi. Dzięki temu roślina nie traci energii na rozwój zbędnych części, a cała jej siła jest skierowana na produkcję owoców. Ponadto usuwanie nadmiaru liści i pędów poprawia cyrkulację powietrza wokół roślin.

