Chwasty nie tylko wyglądają nieestetycznie i zaburzają porządek w ogrodzie, ale przede wszystkim zabierają miejsce, wodę i składniki odżywcze z gleby tym roślinom, na którym nam zależy. Pielenie niechcianych lokatorów z grządek czy kwietników sprawia, że te wyglądają wizualnie znacznie lepiej, jednak na dłuższą metę nie rozwiązuje problemu, ponieważ chwasty mogą odrastać.

W sklepach ogrodniczych można kupić wiele herbicydów, jednak są one albo nieekologiczne, albo bardzo drogie. Nie znaczy to jednak, że całkowicie zrezygnować z oprysków. Wystarczy, że zamiast chemicznych, nieprzyjaznych środowisku środków użyjesz mikstury, którą możesz zrobić we własnym domu.

Jak pozbyć się chwastów domowymi sposobami?

Żadne herbicydy nie są w pełni obojętne dla roślin, w końcu ich podstawowym zadaniem jest właśni ich wybicie. Można jednak postawić na naturalne sposoby, które są najbardziej przyjazne dla środowiska ze wszystkich dostępnych metod. Aby przygotować domowego „zabójcę” chwastów, będziesz potrzebować wody oraz... soli kuchennej.

Sól kuchenna skutecznie zabija chwasty, jednak nie każda - najlepiej działa sól stołowa, które nie jest dodatkowo jodowana. Możesz też użyć siarczanu magnezu, czyli soli epsom.

Jak to działa? Sól skutecznie odwadnia opryskaną roślinę, przez co ta nie ma szans na przetrwanie. Dlatego też przy opryskach niezwykle ważna jest precyzja. Uważaj, by opryskiwać jedynie chwasty, a twój roztwór nie dostał się w dużej ilości do ziemi. W innych wypadku możesz uszkodzić system korzeniowy okolicznych roślin, a z czasem nawet wyjałowić całkowicie ziemię.

Jaki powinien być roztwór do oprysku? Jeśli niechciany chwast znajduje się w bliskiej odległości od twoich ukochanych roślin, roztwór soli nie powinien być zbyt mocny - wystarczy rozpuścić sól w wodzie w proporcji 1:2. Jeśli zaś masz do wybicia większą ilość chwastów, szczególnie tych uporczywych możesz sporządzić go w proporcji 2:1 lub nawet 3:1. Pamiętaj jednak, że im mocniejszy jest twój oprysk, tym większe prawdopodobieństwo, że przy częstym stosowaniu zmieni się pH ziemi.

