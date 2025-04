Musisz zacząć od wyboru odmiany i rozważyć długość sezonu uprawnego. Wczesne odmiany dojrzewają bardzo szybko: po około 55-70 dniach od posadzenia, odmiany średnie nadają się do zbioru po ok. 80 dniach, zaś późno dojrzewające po 90 dniach.

Nasiona pomidorów wysiewa się w pomieszczeniach na 6 do 8 tygodni przed planowanym przesadzeniem sadzonek do ogrodu.

Jak to zrobić? Krok po kroku

Przygotuj odpowiednie podłoże czyli luźną, żyzną ziemię.

Wsyp cienką warstwę do płaskich naczyń.

Umieść nasiona w odległości mniej więcej 2,5 cm od siebie. Delikatnie zroś je wodą.

Przykryj kuwetę szklaną szybką albo umieść ją w plastikowej, przezroczystej torbie. Postaw w ciepłym jasnym miejscu (o temp. 23-30 st. C). Dbaj o dobre nawilżenie.

Nasiona powinny wykiełkować w ciągu 7-10 dni. Wówczas usuń szkło i plastikowe worki. Utrzymuj stale wilgotną glebę.

Gdy na sadzonkach pojawią się pierwsze liście, najsilniejsze sadzonki przesadź je do pojedynczych naczyń. Zasadź je głębiej niż poprzednio, by usztywnić łodygi. Postaw je w jaśniejszym miejscu i nieco oszczędniej podlewaj.

Gdy całkowicie zniknie groźba wystąpienia przymrozków, przenieś rośliny na zewnątrz. Wybierz pochmurny dzień. Wykop głębokie dołki. Na dno każdego wsyp trochę kompostu (możesz zastąpić go filiżanką mączki kostnej i filiżanką mączki glonowej). Umieść rośliny w ziemi nieco głębiej niż rosły w pojemnikach.

Roślinom, gdy nieco podrosną zapewnij oparcie czyli przymocuj je do palików

Zasady pielęgnacji

1. Aby pomidory wydawały najlepsze owoce wymagają obfitego podlewania oraz nawożenia. Podlewaj je od dołu, najlepiej wczesnym rankiem.

2. Rośliny wytwarzają pędy odrostowe, które pojawiają się pomiędzy główną łodygą, a ogonkami liśćmi (tzw. wilki). Trzeba je usuwać, by ograniczyć rozrost sadzonek oraz skierować ich energię na produkcję owoców, a nie liści.

3. Usuwaj chwasty, a gdy pomidory się dobrze ukorzenią obłóż ziemię ściółką ze słomy, skoszonej trawy, liści, agrowłókniną lub czarną folią.

4. Jeśli rośliny rosną w ubogiej glebie, nawoź je regularnie nawozem do pomidorów, dopóki nie wytworzą kwiatów.

5. Gdy kwiaty w pełni się rozwiną, warto nimi delikatnie potrząsać od czasu do czasu, by zapewnić dobre zapylanie. Pomidory są bowiem wiatropylne.

Owoce są gotowe do zbiorów po ok. 55-90 dniach od ich posadzenia. Zrywaj owoce, gdy nabiorą w pełni dojrzałego koloru. Odcinaj je ostrożnie, by nie uszkodzić rośliny lub ukręcaj przytrzymując pędy.

