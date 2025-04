Najbliższe tygodnie dla wielu z nas oznaczają dużo sadzenia, siania i prac porządkowych w ogrodzie. Warto więc sprawdzić, co i kiedy wysiać w maju, by jak najszybciej cieszyć się pysznymi warzywami z domowego ogródka. Jest wiele technik, zasad czy nawet preferencji, które mają amatorzy ogrodnictwa. Każdy z nich zgodzi się jednak z jedną rzeczą. Nie ma nic bardziej frustrującego, niż świadomość, że pomimo obecności pięknych kwiatów, warzywa nie zawiązują się na roślinach. Co wtedy zrobić?

Reklama

Brak warzyw nawet na najbardziej zadbanych i najzdrowszych roślinach zazwyczaj ma jedną główną przyczynę - brak obecności owadów zapylających. Ta z kolei może być spowodowana różnymi czynnikami: bardzo zimną i deszczową pogodą, podlewaniem roślin wraz z kwiatami, zamiast bezpośrednio na ziemię, a także brakiem kwiatów przyciągających zapylaczy w najbliższym sąsiedztwie rośliny.

Jak samodzielnie zapylić kwiaty dyni, cukinii lub ogórka?

Może się jednak okazać, że i zmiana podlewania czy wysianie kwiatów nie wystarczy. Wiele warzyw z grupy psiankowatych swoje kwiaty otwiera dopiero późnym wieczorem, gdy większość owadów zapylających już nie lata. Oznacza to, że niestety musisz przejąć ich obowiązki na siebie. Chociaż ręczne zapylanie brzmi jak praca na poziomie trudnych naukowych eksperymentów, w rzeczywistości nie jest wcale tak skomplikowane.

Musisz zacząć od odróżnienia męskich i żeńskich kwiatów rośliny: zwykle męskie kwiaty to te znajdujące się na cienkich łodyżkach, zaś żeńskie mają na końcach zalążki owoców. Następnie zerwij męskie kwiaty (one i tak nie wydadzą owoców) i za pomocą patyczka higienicznego lub małego pędzelka zbierz pyłek. Delikatnie rozchyl płatki kwiatów żeńskich i umieść pyłek wokół słupka. Zerwane kwiaty dyni lub cukinii możesz usmażyć w cieście naleśnikowym - smakują naprawdę obłędnie.

Ręcznie możesz zapylać cukinie, dynie, bakłażany, patisony, a nawet ogórki. Ten zabieg najlepiej jest wykonać wczesnym rankiem. Nie jest to skomplikowane, ale jeśli masz posadzonych wiele roślin, może zająć dużo czasu - zapylanie wymaga sporej precyzji i delikatności.

Pamiętaj też, że na każdym etapie rozwoju rośliny warto dostarczać jej dobrej jakości nawóz. Możesz kupić specjalny środek do warzyw w sklepie ogrodniczym, ale jeśli chcesz być całkowicie samodzielnym ogrodnikiem, możesz zrobić domowy nawóz z obierek batata lub banana.

Reklama

Czytaj także:

Planujesz w tym roku posadzić ogórki? Jeśli zrobisz to w ciągu tych 6 dni w maju, twoje zbiory będą większe

10 ziół, które warto mieć w ogrodzie. Jak założyć ziołową rabatkę?

Podlewanie truskawek drożdżami daje wspaniałe efekty. Plony są większe, a owoce bardziej okazałe