Campanula to piękny kwiat o wielu drobnych dzwonkach, który jest teraz bardzo modny. Campanula może być uprawiana w doniczce w domu i na balkonie, bo choć nie pachnie - tworzy cudne niebieskie, fioletowe, różowe, a także białe kompozycje.

Reklama

Spis treści:

Jaką odmianę dzwonka do uprawy w doniczce wybrać?

Campanula isophylla,

Stella Blue,

Mayii,

Blue Ocean,

Royal Blue,

Stella White,

Alba,

Campanula portenschlagiana.

Campanula isophylla to po prostu dzwonek równolistny, zwany też włoskimi dzwoneczkami. Jest to kwiat najłatwiejszy do uprawy w domu i bardzo popularny także w marketach ogrodniczych.

Z kolei Campanula portenschlagiana czyli dzwonek dalmatyński jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, dlatego można przesadzić go z donicy do gruntu. W kolejnym roku znów powinien zakwitnąć latem. Po 2-3 latach jego pędy zdrewnieją, roślinę trzeba będzie zastąpić nową

Dzwonek jest dość odporny na szkodniki, za to jeśli rośnie w gruncie, może być atakowany przez ślimaki w ogrodzie.

Co robić, gdy kupisz pierwszą campanulę w doniczce? Przede wszystkim warto ją przesadzić, ale tylko wtedy, gdy doniczka, w której rośnie, jest za ciasna. Wybierz doniczkę o jeden rozmiar większą - inaczej roślina skupi się na rozbudowywaniu systemu korzeniowego, a nie na kwitnieniu.

Podłoże dla campanuli powinno być żyzne, próchnicze, przepuszczalne. Może być lekko zasadowe, zasobne w wapń.

Podlewanie campanuli w doniczce

W pielęgnacji campanuli w doniczce bardzo ważne jest jej podlewanie. Jeśli często zapominasz o podlewaniu kwiatów, roślina szybko może zmarnieć.

Campanulę należy podlewać 2 razy w tygodniu, niezbyt obficie, ale tak, by podłoże w doniczce było stale lekko wilgotne. Najlepiej lać wodę do podstawki, by nie moczyć liści i dzwonków. Doniczkę z campanulą możesz też zanurzyć w wodzie na minutę lub włożyć pod mały strumień wody kranowej, by podłoże nasiąkło.

Stanowisko dla campanuli w doniczce

Campanula dobrze rośnie w słonecznym i lekko zacienionym stanowisku. Rosnąc w półcieniu barwa jej dzwonków jest wyrazista.

Campanula lubi miejsca chłodne - najlepiej takie, w których temperatura nie przekracza 15 stopni. W wyższej temperaturze kwiatki szybko przekwitają. Campanula ustawiona w palącym słońcu może ulec poparzeniu.

fot. Campanula / Adobe Stock

Campanula może rosnąć także w wiszącej donicy - wówczas jej dzwonki pięknie się zwieszają, choć nie jest wysoka - zwykle nie przekracza ok. 15 cm.

Campanula nie powinna stać w przeciągu, ponieważ może szybko zrzucić kwiaty i nie rozwinąć nowych. Latem doniczki z campanulą można wynieść na ocieniony lekko balkon lub taras.

Kwiaty dzwonek - nawożenie

Od kwietnia do sierpnia, dzwonka warto nawozić płynnym nawozem do roślin kwitnących.

Campanula naturalnie kwitnie od lipca do września, ale gatunków jest tak wiele, że udało się stworzyć takie odmiany, które kwitną od marca do października niemal bez przerwy lub powtarzają kwitnienie.

Jeśli chcesz, by campanula długo kwitła, na bieżąco usuwaj suche kwiatki. Rób to jednak ostrożnie, ponieważ pędy rośliny są bardzo kruche i delikatne - łatwo można wyrwać za dużo. Używaj do tego małych cążków.

Kwiaty o różnych kolorach dzwoneczków można uprawiać także w jednej, większej donicy i tworzyć z nich barwne kompozycje. Campanula to także dobry wybór, jeśli chodzi o kwiaty do dużych donic ogrodowych.

fot. Campanula o białych kwiatach / Adobe Stock

Dzwonek dalmatyński, który może być wysadzany do gruntu, bez problemu znosi niskie temperatury i nie trzeba na zimę wykopywać rośliny.

W przypadku dzwonka równolistnego, idealną temperatura zimowania campanuli doniczkowej jest 12 stopni. Należy wówczas ograniczyć podlewanie, za to nie chować w ciemnym miejscu. Stanowisko powinno być jasne.

Dzwonek o pełnych kwiatach dobrze zimuje w temperaturze 4 stopni.

Wiosną pędy campanuli należy skrócić o 1/2, a nawet 2/3 długości. Dzięki temu rozwiną więcej kwiatów, a roślina będzie prezentować się bardziej okazale.

Aby rozmnożyć dzwonki, należy odcięte pędy warto od razu włożyć do wody. Dzięki temu łatwo się ukorzenią, a ty będziesz mogła przesadzić je do doniczki i w ten sposób rozmnożysz campanulę.

Rozmnażanie campanuli jeszcze łatwiej przeprowadzisz przez podział bryły korzeniowej, np. podczas przesadzania do większej doniczki.

Reklama

Czytaj więcej:

Czy można trzymać bratki w domu? Zdjęcia odmian i zasady pielęgnacji

Podlewanie kwiatów herbatą - dlaczego warto to robić?

Stokrotki w doniczce - jak zbierać nasiona stokrotki i wyhodować kwiaty z nasion?