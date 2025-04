Nawet zwolennicy ascetycznych ogrodów doceniają byliny ogrodowe, a cóż dopiero ci, którzy lubią otaczać się wieloma kwitnącymi roślinami! Bo wypielęgnowany trawnik i iglaki, choć ładne, to po jakimś czasie się nudzą. Rabata z bylinami ogrodowymi lub ich kępy posadzone np. na trawniku przełamią monotonię, dodadzą koloru, rozweselą i uatrakcyjnią ogród. W każdym ogrodzie znajdzie się miejsce dla tych roślin. Warto wiedzieć, że na 1 m kw. potrzeba: 15 małych bylin, 9 średnich lub 3 duże. Oczywiście małe można łączyć z większymi.

Jakie rośliny nazywamy bylinami

Byliny ogrodowe to rośliny wieloletnie, rosnące w ogrodzie czasem wiele lat. Co roku wiosną wypuszczają nowe pędy, a następnie zakwitają (wiosną, latem lub jesienią). Zimę przeżywają dzięki ukrytym w glebie lub przy jej powierzchni pączkom, kłączom, bulwom lub cebulom. Nie trzeba ich wykopywać jesienią, przechowywać zimą i ponownie sadzić wiosną. To bardzo różnorodna grupa.

Zasady pielęgnacji bylin

Przygotowanie gleby. Zanim posadzisz byliny ogrodowe, przygotuj dla nich właściwe podłoże. Przekop głęboko glebę, usuń korzenie chwastów, dodaj kompostu, obornika, torfu lub ziemi próchniczej.

Odstępy między roślinami. Sadząc byliny pamiętaj, że małe rośliny się rozrosną. Dlatego zostaw odstępy między nimi. Dopóki są małe, możesz wysiać obok nich jednoroczne kwiaty letnie, aby wykorzystać miejsce i zakryć pustą glebę.

Nawożenie. Ponieważ byliny rosną kilka lat na jednym miejscu, ziemię trzeba nawozić kompostem lub innym nawozem ogrodniczym.

Ściółkowanie. Duże znaczenie ma również ściółkowanie. Warstwa kory (5 - 7 cm) zapobiega wyrastaniu chwastów i utracie wilgoci. Jednak kora lekko zakwasza podłoże i pochłania część azotu. Dobrze jest więc dodać do niej wapna i intensywniej nawozić rośliny.

Dzielenie i przesadzanie. W zależności od siły wzrostu byliny trzeba co kilka lat dzielić i przesadzać na nowe miejsce. najlepiej robić to wiosną lub u schyłku lata, gdy rośliny przekwitną.

Przycinanie. Niektóre byliny, np. ostróżki zakwitają drugi raz jesienią, jeśli zaraz po kwitnieniu przytniemy je tuż przy ziemi.

Byliny łatwe w uprawie

Astry. To głównie odmiany trzech gatunków: nowoangielskiego, nowobelgijskiego i krzaczastego. Popularnie nazywane marcinkami. Jedne są wysokie, inne stosunkowo niskie, krzaczaste. Kwitną jesienią, głównie w odcieniach fioletu i różu.

Bodziszek. Dorasta do ok. 50 cm, ale często jest niższy. Tworzy duże kępy, kwitnie latem, obficie, od czerwca do sierpnia. Kwiaty są: różowe, czerwone, niebieskie, fioletowe lub białe.

Dzwonek karpacki. To niewysoka kępiasta bylina, bardzo obficie kwitnąca. Kwiaty są duże, w kształcie dzwonków, fioletowe. Rozwijają się w czerwcu i lipcu.

To niewysoka kępiasta bylina, bardzo obficie kwitnąca. Kwiaty są duże, w kształcie dzwonków, fioletowe. Rozwijają się w czerwcu i lipcu. Floks wiechowaty. Dorasta do 120 cm. Kwitnie od czerwca czasem aż do października. Tworzy wiechowate kwiatostany w kolorze białym, różowym, czerwonym i niebieskim. Przyjemnie pachnie. Kiedyś bardzo popularny w ogrodach wiejskich.

Goździk kropkowany. Wysokość 20 – 50 cm. Kwitnie od czerwca do września. Najlepiej wygląda w grupach. Poza rabatami, pasuje na skalniaki, murki. Kwiaty w wielu kolorach.

Kocimiętka. Szybko rozrasta się w duże kępy. Kwiaty są białe, różowe lub niebieskofioletowe. Kwitnie od maja przez całe lato, dorasta do 40 – 100 cm. Rośnie niemal na każdym podłożu. Jej zapach przyciąga koty.

Szybko rozrasta się w duże kępy. Kwiaty są białe, różowe lub niebieskofioletowe. Kwitnie od maja przez całe lato, dorasta do 40 – 100 cm. Rośnie niemal na każdym podłożu. Jej zapach przyciąga koty. Liliowce. Kwiaty liliowców mają przeróżne barwy, od białokremowych do bardzo ciemnych - brunatnych. Na jednej łodydze może być nawet 40 pąków, które rozwijają się stopniowo przez około dwa miesiące. Są odmiany zakwitające już w maju i czerwcu, jednak większość zaczyna kwitnienie w lipcu. Tworzą duże kępy. Osiągają wysokość 50 – 100 cm.

Łubin. Zadowala się nawet piaszczystą glebą, osiąga wysokość 70 – 120 cm. Szybko się rozkrzewia i rozsiewa. Dostępnych jest dużo odmian kolorystycznych.

Rozchodnik wielki. Dorasta do 50-60 cm. Ma liście pokryte woskowatym nalotem i kremowe kwiaty. Kwiatostany mają średnicę ok. 7,5 cm. Kwitną od lipca do września.

Złocień wielki. Wysokość 50 – 100 cm. Kwiaty są trwałe, biało – żółte. Termin kwitnienia od czerwca do sierpnia.

Wysokość 50 – 100 cm. Kwiaty są trwałe, biało – żółte. Termin kwitnienia od czerwca do sierpnia. Peonie. Wbrew pozorom także są łatwe w uprawie. Zwłaszcza nasze stare odmiany. Jeśli rosną w glebie zawierającej dużo próchnicy, dość zwięzłej i będziemy je podlewać w czasie suszy, odwdzięczą się wspaniałymi kwiatami, piękniejszymi od róż. Kwitną w maju i czerwcu. Dorastają średnio do 1 m, ale są i wyższe. Ich duże kwiaty mają różne odcienie różu, są też białe i nawet żółte.



