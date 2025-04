Budleja zwana jest również omżynem Dawida. Kwitnie od połowy lata do późnej jesieni. Osiąga 2-3 metry wysokości i 1,5 metra średnicy. Rozłożyste gałęzie obsypane są drobnymi fioletowymi, białymi, niebieskimi lub czerwonymi kwiatkami. Krzew warto polecić początkującym ogrodnikom, bo jest dość łatwy w uprawie i nie ma szczególnych wymagań. Ostatnio pojawiło się też kilka atrakcyjnych odmian w różnych odcieniach, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.

Budleja przyciąga do siebie równie ogromną ilość motyli tyle, co kwietna łąka, a przy tym pięknie wygląda w okolicy tarasu. Ma duże, fioletowe kwiatostany i dorasta nawet do ponad 2 metrów wysokości.

Jak uprawiać budleję?

Wybierz jej odpowiednie miejsce. To bardzo ważne, bo będzie na nim rosła przez kilka lat, a nie lubi przesadzania. Powinno być ciepłe i słoneczne, osłonięte przed zimnym wiatrem. Warto też zadbać o żyzne, przepuszczalne, gliniasto-piaszczyste i umiarkowanie wilgotne podłoże o odczynie zbliżonym do obojętnego wówczas roślina odwdzięczy się bujnym kwitnieniem.

Podlewaj ją regularnie - jest to ważne zwłaszcza podczas suszy.

W czasie wegetacji dobrze jest 2-3 razy zasilić krzew nawozem wieloskładnikowym do kwitnących roślin. Możesz też dać jej domowy nawóz ze obierek batata, który dostarczy jej wielu potrzebnych składników odżywczych.

Jak ciąć krzew?

Bardzo ważne jest właściwe przycinanie krzewu. Jeśli pozwolimy budlei rosnąć, jak chce – stworzy gęste, krzaczaste zarośla wprawdzie z dużą liczbą, ale drobnych, rachitycznych kwiatostanów. Regularnie przycinanie sprawi, że wyda co roku silne pędy z okazałymi kwiatami.

Zabieg skracania gałązek trzeba przeprowadzić 2 razy. Po raz pierwszy wiosną – wówczas warto wyciąć cienkie, słabe i uszkodzone przyrosty, a pozostałe skrócić, mniej więcej na wysokość 1/3 (na roślinie powinny pozostać 3-4 pary pąków). Po raz drugi chwytamy za sekator na jesieni.

W naszym klimacie budleja może przemarzać, dlatego w październiku lub listopadzie (po zakończeniu wegetacji) wymaga niskiego cięcia. Wówczas skracamy ją do wysokości 30 cm i okrywamy liśćmi lub korą.

Kiedy sadzić budleję?

Budleję Dawida kupioną w donicy możesz sadzić przez cały sezon. Jeśli robisz to wiosną, poczekaj aż minie niebezpieczeństwo przymrozków.

Posadzoną na jesieni zabezpiecz przed mrozami. W łagodne zimy u dorosłych roślin drobne listki nie opadają. Silniejszy mróz jest niestety dla nich niebezpieczny, bo uszkadza pędy.

Ciekawe odmiany budlei

Szczególnie atrakcyjne są krzewy o kwiatach niebieskich, np. "Buzz Sky Blue". Ta odmiana ma zwarty pokrój, dobrze się krzewi i długo kwitnie. Tworzą duże, pachnące kwiatostany. Można ją posadzić w donicach na balkonie lub tarasie.

Rzadziej spotykane są odmiany o kwiatach białych: "Peace", "Alba", "White Bouqet", "White Profusion". Ta ostatnia wydaje okazałe wiechy o długości 50 cm.

