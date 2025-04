Brzoskwinia z pestki – jak ją wyhodować w domu lub ogrodzie? Kiedy zjesz brzoskwinię, nie wyrzucaj pestki! Zamiast tego włóż ją do doniczki i obserwuj, jak wzrasta twoje własne drzewko. Zobacz, jak wyhodować brzoskwinię z pestki.

Brzoskwinię można szczepić na pniu lub karłowatych podkładkach. Wówczas nie osiągnie ona wzrostu normalnego drzewa brzoskwiniowego. Jeśli jednak chcesz, aby wyrośnięte drzewo było w ostateczności naturalnych rozmiarów, wystarczy, że wyhodujesz je z pestki.

Po wyjęciu pestki z brzoskwini jeszcze nie nadaje się ona do uprawy. Jest w fazie spoczynku, więc nie wykiełkuje od razu. Najpierw trzeba ją “wybudzić”.

Pestkę dokładnie opłucz, aby pozostałości miąższu nie zgniły. Warto też zanurzyć pestkę w wodzie i sprawdzić, czy opada na dno. Jeśli nie – taką pestkę lepiej odrzucić. Umytą i osuszoną pestkę włóż do papierowej torebki, lekko zawiń i odstaw w temperaturze pokojowej.

Odpowiednim terminem sadzenia pestki do ziemi jest koniec października. Wówczas pestkę należy wyjąć z torebki i włożyć do naczynia z wodą na całą dobę. Następnie trzeba przełożyć ją do naczynia z mieszanką torfu i piasku (w proporcji 3:1).

Tak zasadzoną pestkę trzymaj w temperaturze 2-4 stopni przez ok. 3-4 miesiące. Możesz włożyć naczynie z ziemią do lodówki, zabezpieczając je wcześniej woreczkiem. Dbaj o to, aby podłoże stale było wilgotne.

Kiedy pojawią się pierwsze kiełki, wysadź pestkę do donicy albo do gruntu. Po roku warto przenieść drzewko do większej donicy lub do gruntu.

Pestkę z brzoskwini możesz także we wrześniu wsadzić bezpośrednio do gruntu. Wcześniej namocz oczyszczoną pestkę w preparacie przeciwgrzybiczym do zaprawiania nasion, a następnie osusz i włóż do ziemi. Przysyp całość warstwą torfu i pozostaw na zimę, regularnie podlewając (nie za dużo). Pamiętaj też o regularnym odchwaszczaniu.

Brzoskwinia z pestki lubi jasne stanowiska, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Jeśli uprawiasz ją w domu, trzymaj doniczkę z dala od kaloryferów, piekarnika, etc. Musisz dbać także, aby w donicy nie zbierała się woda – najlepiej umieścić na dnie warstwę keramzytu. Doniczkę możesz wystawić na balkon lub do ogrodu, kiedy miną wiosenne przymrozki, czyli ok. drugiej połowy maja.

Pod koniec jesieni nie wstawiaj donicy z powrotem do domu, ponieważ roślina potrzebuje chłodu. Owiń ją jednak agrowłókniną, aby nie przemarzła. Jeśli hodujesz brzoskwinię z pestki bezpośrednio w gruncie, zadbaj o ochronę młodego drzewka przed intensywnymi opadami deszczu. Warto skonstruować niewielką foliową szklarnię, którą usuniesz na przełomie lata i wiosny.

Brzoskwinia z pestki, jeśli jest uprawiana i pielęgnowana we właściwy sposób, powinna wydać owoce po kilku latach od zasadzenia. Do tego czasu będzie spełniała rolę niewielkiego, ozdobnego drzewka. Jeśli nie przesadzisz brzoskwini z donicy do gruntu, może ona mieć zbyt ciasną przestrzeń, aby móc rozwinąć owoce.

