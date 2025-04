Trudno znaleźć tak dobrą promocję na wiosenne kwiaty. W zeszłym roku w sklepach sadzonki bratków były po 3-4 zł, a nawet drożej. W OBI teraz kupisz małą, ale już kwitnąca roślinę za 1 zł. 10 sztuk to już naprawdę sporo możliwości udekorowania domu lub mieszkania. Zaproś wiosnę do siebie, kusząc ją barwnymi kwiatami bratków.

Pierwsze wiosenne kwiaty balkonowe już są do kupienia

Nie możesz doczekać się wiosny i pierwszych kwiatów? Już teraz możesz je mieć. W OBI pojawiła się oferta na bratki wiosenne. Sprzedawane są w zestawach po 10 sztuk za 9,99 zł. To oznacza, że za sztukę zapłacisz mniej niż 1 zł.

Bratki znajdują się w minidoniczkach, co oznacza, że warto je przesadzić do większego pojemnika z większą ilością ziemi, aby mogły się rozrastać i obficie kwitnąć. Każda z sadzonek ma już przynajmniej 1 dorodny kwiat w kolorze żółtym, niebieskim z ciemnym środkiem, pomarańczowe, błękitne lub fioletowo-białe. Mają też zawiązki kolejnych pąków. To oznacza, że jeśli stworzysz im dobre warunki, rośliny szybko urosną i obsypią się kwiatami.

Zestawy bratków mają wygodny uchwyt, więc możesz dosłownie wpaść do marketu jak po ogień, złapać w garść 2-3 zestawy i udać się prosto do kasy. Nie musisz nawet brać koszyka.

Kup bratki z marketu i od razu przesadź do większych pojemników

Jeśli nie masz skrzynek, kupując bratki w OBI, możesz od razu sięgnąć po skrzynki w kolorze terakoty. Mają długość 40 cm i kosztują 8,79 zł za sztukę.

Najlepiej rozsadzić sadzonki tak, aby każda z nich miała ok. 20-25 cm przestrzeni wokół siebie. Zatem w takiej skrzynce nie umieszczaj więcej niż 2-3 sadzonki. Na początku będzie ci się wydawało, że skrzynka wygląda pusto, ale wkrótce wypełni się zielenią i kwieciem.

Aby rośliny długo kwitły, obrywaj przekwitnięte kwiaty. Najlepiej przycinać łodyżki, na których się wytworzyły. Obrywanie samych „główek” spowoduje, że w roślinie będą zasychać łodyżki kwiatowe, co nie będzie ładnie wyglądać. Jeśli nie pozwolisz roślinie wytworzyć nasion, będziesz ją regularnie podlewać i zasilać, będzie kwitła aż do lata.

Jak zadbać o bratki po zakupie?

Bratki potrzebują słonecznego lub półcienistego stanowiska. Jeśli postanowisz posadzić je w donicy na balkonie lub tarasie, pamiętaj, aby chować je do domu na noce z silnymi przymrozkami. Nieduży przymrozek nie powinien im zaszkodzić. Możesz także posadzić je w doniczkach na słonecznym parapecie lub w gruncie.

Bratki do kwitnienia potrzebują fosforu i potasu. Jeśli nie masz do dyspozycji żyznego podłoża kwiatowego, koniecznie zasilaj je nawozem z tymi pierwiastkami. W domu zrobisz odpowiedni dla tych roślin nawóz bananowy. Podlewaj nim sadzonki raz w tygodniu, a wodą zawsze, gdy podłoże będzie suchawe. Nie doprowadzaj do przesuszenia ziemi, ale też nie trzymaj spodów doniczek w stojące w podstawce wodzie.

