Bratki są piękne, eleganckie, popularne i dość łatwe w uprawie. Lubią słońce i są odporne na przymrozki, więc chętnie wystawiamy je na zewnątrz już wczesną wiosną. Jeśli chcesz, aby zdrowo rosły i kwitły aż do jesieni, musisz wiedzieć, jak i czym je dokarmiać. W kuchni w kilka chwil możesz stworzyć genialną odżywkę, która na co dzień ląduje w zlewie, a mogłaby w doniczce. Nawożenie pozwala także zahartować bratki, dzięki czemu staną się jeszcze bardziej odporne i będą kwitły nieprzerwanie przez wiele miesięcy.

Dlaczego warto podlewać bratki wodą po warzywach?

Woda po gotowaniu warzyw to w zasadzie zupełnie darmowy i naturalny booster do bratków, ale także wielu innych roślin ogrodowych. Przede wszystkim zawiera potas, magnez, wapń i niewielkie ilości azotu, czyli dokładnie to, czego potrzebują rośliny kwitnące. Woda po gotowaniu warzyw i tak powstaje, więc zamiast ją wylewać, możesz praktycznie bez wysiłku i za darmo dokarmić bratki na balkonie czy w ogrodzie.

Najlepiej do podlewania sprawdza się woda po:

marchewce

brokułach

kalafiorze

fasolce szparagowej

ziemniakach

Pamiętaj tylko, że woda absolutnie nie może być solona ani przyprawiana - sól i inne dodatki mogą uszkodzić delikatne korzenie i zakłócić gospodarkę wodną rośliny. Czasem efektem może być także całkowite obumarcie bratków. Jeśli więc gotujesz warzywa, nie dodawaj żadnych przypraw do wody. To zdrowe rozwiązanie nie tylko dla kwiatów, ale i dla ciebie. Podlewanie bratków takim warzywnym wywarem przez cały okres kwitnienia może znacznie go wydłużyć i sprawić, że nawet te mniej żywotne odmiany będą pięknie prezentować się aż do końcówki lata lub początku jesieni.

Woda po gotowaniu warzyw to naturalny nawóz, który wzmocni bratki i przedłuży ich kwitnienie, fot. Adobe Stock, bubutu

Nawóz z wody po gotowaniu warzyw: przepis i stosowanie

Trudno mówić o "przepisie" na ten nawóz, bo wystarczy po prostu ugotować warzywa w nieosolonej wodzie. Ostudzoną wodą podlewaj bratki raz na tydzień, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Jeśli masz dużo kwiatów, możesz przechowywać wodę przez 2-3 dni w lodówce i zużyć ją, gdy zbierze się odpowiednia ilość.

Pamiętaj, aby nie podlewać bratków gorącą wodą - wysoka temperatura może uszkodzić delikatne korzenie, doprowadzić do ich sparzenia, a w konsekwencji nawet do więdnięcia całej rośliny. Zawsze odstaw wodę i poczekaj, aż całkowicie wystygnie do temperatury pokojowej. Jeśli przechowujesz wodę w lodówce, przed użyciem również poczekaj, aż lekko się ogrzeje.

Nie przesadzaj także z częstotliwością. Choć nawóz ten jest naturalny, stosowany zbyt często może spowodować przenawożenie - liście będą rosły bujnie, ale kwitnienie będzie bardzo marne.

