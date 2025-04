Znalezienie porządnej huśtawki do ogrodu dla twojego dziecka to dla rodziców nie lada wyzwanie. Powinna być przede wszystkim wygodna, wytrzymała, odporna na deszcz i spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. „Bocianie gniazda” są świetną alternatywą huśtawek tradycyjnych. Dlaczego?

Mają nie tylko oryginalny, owalny kształt dający więcej możliwości do zabawy – dzieciaki mogą bujać się w towarzystwie, ale też pozytywnie wpływają na rozwój twojej pociechy. Co to znaczy?

Huśtawka wspiera motorykę i zmysł równowagi dziecka, wpływa też na jego wyobraźnię. Twoje dziecko będzie dotlenione i szczęśliwe.

Huśtawka „bocianie gniazdo” PLAYTIVE w Lidlu

Producenci oferują różne rozmiary huśtawek, tę w Lidlu kupimy w wymiarze Ø 113 cm. "Bocianie gniazdo" z Lidla zostało wykonane z solidnej i wyściełanej ramy stalowej z odpornego na warunki atmosferyczne poliestru.

Gniazdo jest zawieszane na regulowanych linach łączonych z łańcuchami. Huśtawka jest szybka i łatwa w ustawieniu i nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania. Producenci zaznaczają, że maksymalne obciążenie huśtawki nie może przekraczać 150 kg.

Huśtawka bocianie gniazdo PLATIVE Lidl/Materiały prasowe

