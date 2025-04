Anturium to piękny kwiat, który często zdobi wnętrza mieszkań. Ciekawe liście w kształcie serca i intensywne barwy sprawiają, że wiele osób decyduje się na zakup tej rośliny. Oprócz tego anturium zaliczane jest do roślin oczyszczających powietrze. Niestety uprawa i pielęgnacja anturium w domu nie należy do najłatwiejszych. Kwiat ten wymaga wysokiej wilgotności powietrza i lekko kwaśnego oraz stale wilgotnego podłoża. Oprócz tego podczas przesadzania anturium należy pamiętać o grubej warstwie drenażu.

Reklama

Do prawidłowego wzrostu anturium potrzebuje też nawożenia. Jedną z mieszanek, którą warto zastosować jest ekspresowa odżywka z płatków owsianych. Dzięki niej roślina obsypie się kwiatami.

Przepis na nawóz do anturium z płatków owsianych

Przygotowanie domowego nawozu do anturium z płatków owsianych jest bardzo proste. Aby odżywcza mikstura miała szansę zadziałać, ważne jest trzymanie się określonych proporcji.

Składniki:

50 gramów płatków owsianych

1 litr wody

Przygotowanie:

Zblenduj płatki owsiane na drobny proszek, a następnie przesyp do słoiczka i zalej litrem letniej wody. Całość dokładnie wymieszaj i odczekaj kilku minut. Na koniec przecedź przez sitko i gotowe. Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Najlepiej stosować go nie częściej niż 2-3 razy w miesiącu.

Jak działa owsiany nawóz do anturium?

Nawóz do anturium z płatków owsianych zawiera w sobie wiele cennych składników, które pobudzają roślinę do wzrostu. Zawarte w tym kuchennym składniku minerały takie jak potas i fosfor korzystnie wpływają na kondycję oraz system korzeniowy rośliny. Poprzez zastosowaniu tej domowej odżywki anturium jest też mniej podatne na przesuszenie, dzięki utrzymaniu wilgoci w glebie.

Oprócz tego zawarty w płatkach owsianych azot wpływa na barwienie liści, które zyskują głęboki i intensywny kolor. Z kolei potas zawarty w nawozie przyspiesza kwitnienie rośliny i wpływa na poprawę odporności.

Ten domowy nawóz zadziała skutecznie także na inne rośliny. Można stosować domową mieszankę z płatków owsianych do hortensji. Odżywka z kuchennym składnikiem świetnie sprawdzi się też dla paprotki oraz sadzonek pomidorów.

Nawóz do anturium z płatków owsianych wspomaga prawidłowy rozwój rośliny i wpływa na jej kwitnienie, fot. Adobe Stock, FON's Fasai

Czytaj także: