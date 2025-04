Może oplatać pergole, płoty i balustrady, pnie starych drzew, jak w klasycznych ogrodach angielskich. Efektownie dekoruje stare mury i ogrodzenia, poprowadzony na płocie czy siatce utworzy szczelny żywopłot. Balkon czy taras zyska dzięki niemu wyjątkowy klimat.

Bluszcz jest łatwy w uprawie. Jeśli jednak chcesz mieć piękne pnącze na balkonie przez cały rok, wybierz takie, które dobrze zniesie zimę.

Spis treści:

Wybór bluszczu na balkon zależy od tego, czy to miejsce cieniste czy nasłonecznione. Musisz też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz, by twoje pnącze gęsto obrosło ściany i balkon (wtedy potrzebujesz rośliny mrozoodpornej), czy myślisz raczej o uprawie w pojemniku i jesteś gotowa na zimę przenieść roślinę w cieplejsze miejsce.

fot. Adobe Stock

Generalnie bluszcze o ciemnych liściach dobrze czują się w miejscach zacienionych, natomiast te z jaśniejszymi obwódkami i plamkami potrzebują więcej nasłonecznienia. Odmiany ozdobne – dwubarwne lub o powcinanych liściach – są bardziej narażone na choroby i mniej odporne na mróz. Bluszcze o dekoracyjnych liściach trzeba przenieść na zimę do domu.

Jak dotąd opisano aż 400 odmian ozdobnego bluszczu. W Polsce uprawia się m.in.:

Bluszcz pospolity (łac. Hedera helix)



To jedyny bluszcz występujący w naszym kraju naturalnie. Możesz go spotkać w lasach i zaroślach. Jego pędy osiągają nawet 15-20 m długości. Są zimozielone i mrozoodporne. Roślina świetnie się czuje w naszym klimacie i ma najmniejsze wymagania. Szybko rośnie, około metra rocznie.

Hedera helix „Gold”



Poznasz go po żółto-zielonych liściach, które zimą przebarwiają się na czerwono. Szybko rośnie, tworząc zielone ściany. Zimozielony i mrozoodporny, choć w mroźniejsze zimy może nadmarzać.

Hedera helix „Goldheart”



Liście tej odmiany mają na środku złote serce – stąd nazwa. Ten bluszcz potrzebuje dużo światła i jest wrażliwy na mróz. Rośnie wolniej, około pół metra w ciągu roku.

Bluszcz kolchidzki „Sulphur Heart”

Zimozielone pnącze o efektownych liściach ze smugami – od koloru biało-żółtego, poprzez jasną zieleń do ciemnej. W polskich warunkach klimatycznych może przemarzać, wymaga ciepłego, osłoniętego stanowiska. Polecany jest do obsadzania pni drzew, ogrodzeń i ścian budynków

Hedera helix „Baltica”



Odmiana o mniejszych, złociście żyłkowanych liściach. Bardzo odporna na mróz

Hedera helix „Atropurpurea”

Zimozielone pnącze , którego liście od jesieni do wiosny są w kolorze czerwonym. Osiąga wysokość ok. 7 m, przyrasta około metra rocznie. Skórzaste ciemnozielone liście zimą stają się purpurowe, a w bardzo niskich temperaturach przechodzą w ciemny fiolet, niemal czerń.

Wybierz dużą doniczkę z otworem odpływowym, zabezpiecz ją od wewnątrz styropianem, by zimą nie przemarzała. Na dół wsyp kamyki lub keramzyt. Ziemia powinna być próchnicza, przepuszczalna o odczynie zasadowym, dość wilgotna. Po posadzeniu dobrze jest skrócić pędy, tak aby nie przekraczały 15-20 cm długości.

fot. Adobe Stock

Większość odmian bluszczu tworzy długie pędy pnące, które swoimi korzeniami czepnymi wspinają się na ściany. Ale wrastające w szczeliny korzenie mogą uszkadzać powierzchnię muru, dlatego lepiej prowadzić pnącze na przykład po drewnianej kracie. Niektóre odmiany mają słabszy system czepny, wtedy początkowo pędy trzeba podwiązywać linkami.

Bluszcze są bardzo łatwe w uprawie, trudno tu popełnić błąd. Trzeba jednak o nie zadbać, by efektownie się rozrastały.

Podlewanie

Bluszcz lubi wilgotne podłoże, ale nie toleruje zastoju wody w doniczce, dlatego konieczny jest otwór odpływowy.

Nawożenie

W okresie wegetacyjnym od kwietnia do września warto co dwa tygodnie zasilać roślinę nawozem do pnączy.

Przycinanie

Wiosną bluszcze warto przyciąć, by się rozkrzewiły. Jeśli będziemy skracać pędy co dwa lub trzy miesiące, roślina lepiej się zagęści.

Zimowanie

Bluszcz pospolity może pozostać na balkonie, jeśli rośnie w dużej donicy zabezpieczonej przed mrozem np. kawałkami styropianu. Roślinę trzeba podlewać podczas zimowych odwilży. Bluszcze wrażliwe na mróz trzeba jednak zabrać do domu i przechować w jasnym, chłodnym miejscu o wysokiej wilgotności powietrza.

Bluszcze można łatwo samodzielnie rozmnażać, najlepiej wiosną lub jesienią. Utnij młody pęd o długości 5-8 cm, umieść go w wodzie na dwa, trzy tygodnie, aż wypuści spory korzeń. Wtedy roślinę możesz już wsadzić do donicy.

