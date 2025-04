Na pewno wiesz, że nie można przycinać hortensji jesienią, bo to może całkowicie osłabić roślinę i sprawić, że nie zakwitnie w kolejnym sezonie. Hortensje to jedne z najpiękniejszych roślin ogrodowych, które zachwycają bujnymi kwiatostanami przez wiele miesięcy. Aby jednak cieszyć się ich pięknem każdego roku, musisz wiedzieć, co i kiedy przycinać. Znaczenie ma tu gatunek hortensji - nie wszystkie przycina się bowiem tak samo.

Reklama

Jak przycinać konkretne gatunki hortensji, żeby uniknąć błędów?

W ogrodach chętnie sadzimy zarówno hortensje ogrodowe, jak i bukietowe. Najlepszym czasem na ich przycinanie jest wczesna wiosna. Musisz to zrobić jeszcze zanim roślina rozpocznie pozimowy rozrost i wypuści pierwsze młode pędy. Cięcie zbyt późno może osłabić roślinę i ograniczyć kwitnienie

Jednym z najczęstszych błędów jest drastyczne przycinanie hortensji ogrodowej. Ten gatunek to krzew, który kwitnie na tzw. zeszłorocznych pędach, dlatego ich usunięcie sprawia, że roślina nie zakwitnie w kolejnym sezonie. Zamiast tego skup się się na usunięciu jedynie martwych i przemarzniętych pędów. Ten gatunek hortensji wymaga jedynie kosmetycznego cięcia.

Z kolei hortensja bukietowa (a także mniej popularna hortensja krzewiasta) to krzewy, które wymagają intensywnego cięcia. Kwitną one na pędach jednorocznych, dlatego wymagają corocznego konkretnego przycięcia wczesną wiosną.

Jeśli na tych gatunkach przeprowadzisz jedynie kosmetyczne cięcie, roślina może stać się zbyt zagęszczona, a kwiatostany mniejsze i słabsze.

fot. Ten jeden błąd może sprawić, że hortensja nie zakwitnie/Adobe Stock, Tosh

Przycinanie hortensji: najważniejsze wskazówki

Pamiętaj też, aby podczas cięcia używać tylko ostrych i czystych narzędzi - nożyc lub sekatorów, Nie przycinaj hortensji nożem kuchennym ani domowymi czy krawieckimi nożyczkami. Brudne lub zardzewiałe narzędzia mogą narazić hortensje na infekcje.

Cięcie powinno być wykonane ukośnie, tuż nad zdrowym pąkiem - stymuluje to prawidłowy wzrost nowych pędów.

Nie przycinaj też hortensji zbyt nisko ani zbyt równomiernie, aby uniknąć "łysego" wyglądu krzewu. Lepiej przycinać pędy na różnych wysokościach, co pozwoli zachować naturalny, bujny kształt rośliny. Hortensje bukietowe i krzewiaste dobrze jest przyciąć na wysokości ok. 20-30 cm.

Reklama

Czytaj także:

Najlepszy domowy nawóz do hortensji

Kiedy i jak rozmnażać hortensje?

Jak zakwasić ziemię pod uprawę roślin?