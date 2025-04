Robaki w czereśniach zdarzają się dość często. Larwy, najczęściej białe, żerują w owocach, przez co nie nadają się one do jedzenia. Na szczęście robaki z czereśni można łatwo usunąć przy pomocy gorącej wody. Warto też wiedzieć, jak uniknąć ich ataku w przyszłości.

Białe robaki, które widzisz w czereśniach, to najczęściej larwy nasionnicy trześniówki, nazywane też muchówkami. Pod koniec maja dorosłe osobniki wychodzą z ziemi, gdzie zimują i rozlatują się po okolicy, atakując w szczególności drzewa owocowe. Już po tygodniu zaczynają składać jaja na liściach drzew, a wyrośnięte larwy żerują w owocach. To bardzo popularny szkodnik, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W niektórych regionach charakterystyczne białe robaki atakują nawet 100% czereśni. Owoce zaatakowane przez szkodniki są miękkie, matowe i znacznie szybciej gniją, niż zdrowe egzemplarze.

Jeśli po zebraniu owoców zauważysz, że w czereśniach są białe robaki, jeszcze nie wyrzucaj wszystkich owoców. Zamiast tego wrzuć je do odpornej na ciepło miski i zalej wrzątkiem. Pozostaw na ok. 30-60 minut.

Robaki powoli zaczną wychodzić z czereśni w celu uratowania się, aż w końcu opadną na dno naczynia, ponieważ nie są zdolne do oddychania pod wodą. Na koniec wylej wodę i wypłucz dokładnie owoce. Jeśli nie masz pewności, że wszystkie larwy już zostały usunięte, czynność powtórz.

fot. Białe robaki w czereśniach/ Adobe Stock, Andrii Iemelianenko

Aby uchronić swoje drzewa czereśniowe przed atakiem, możesz zadziałać znacznie wcześniej. Jeśli chcesz, aby na liściach nie rozwijały się larwy, warto stosować specjalistyczne preparaty ochronne.

Szczególnie poleca się opryski. Najlepiej robić je ok. tydzień po zakwitnięciu robinii akacjowej. To popularne w Polsce drzewo, które często sadzone jest w tym samym ogrodzie, co czereśnia. Mniej więcej wtedy, kiedy zakwita robinia, muchówki wylatują na poszukiwania drzew. Nie zbliżą się jednak do tych, które są pryskane. Aby sprawdzić, czy muchówki już latają przy drzewach, warto rozwiesić na gałęziach żółte lepy. Jeśli zobaczysz pierwsze szkodniki, wykonaj opryski.

Po zbiorach warto dokładnie przekopać ziemię dookoła czereśni – to pozwoli zniszczyć sporą ilość zagrzebanych w niej larw, ale nie daje stuprocentowej skuteczności. Na wiosnę drzewo warto otulić przy ziemi gęstą gazą lub agrowłókniną. Dzięki temu muchówki będą miały problem, aby wydostać się z gruntu.

fot. Jak się pozbyć robaków z czereśni/Adobe Stock, Kodec

