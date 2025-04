Berberysy mają najpiękniejszy pokrój, gdy pozwala się im rosnąć swobodnie. Wymagają gleb dość żyznych, dostatecznie wilgotnych, ale przepuszczalnych i ciepłych. Najlepiej wybrać im miejsce zaciszne i osłonięte przed mroźnym wiatrem. Są mało wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, więc świetnie nadają się do uprawy w miastach. Krzewy mają różne rozmiary: od miniaturowych po całkiem spore – sprawdzą się zarówno w niewielkim ogródku, jak i całkiem dużym ogrodzie.

Krzewy na balkon i do ogrodu

Jak pielęgnować berberysy

Nie trzeba ich specjalnie przycinać. Silnie rosnące gatunki, zrzucające na zimę liście, dobrze jest tylko prześwietlać co 3-4 lata. Usuwa się wówczas (na przedwiośniu) część najstarszych pędów. Bardzo długie gałązki można ewentualnie skrócić latem. Jeśli chcemy, by berberys się zagęścił, należy raz do roku przeprowadzić cięcie formujące – przycinamy wówczas wszystkie najmłodsze pędy.

Najciekawsze odmiany berberysu

Berberys bukszpanolistny 'Nana'. Jest niskim, gęstym, ciernistym krzewem o kulistym pokroju. Osiąga ok. pół metra wysokości. Gdy zima jest łagodna, nie traci liści. Odporny na suszę. Świetny na niskie żywopłoty i do ogródków skalnych.

Właściwości lecznicze berberysu

W celach leczniczych wykorzystuje się korzenie i liście zbierane w maju lub czerwcu oraz dojrzałe, sierpniowe i wrześniowe owoce. Jego właściwości wykorzystywali już mieszkańcy starożytnego Babilonu i Indii. Ceniła go też sobie św. Hildegarda.

W całej roślinie znajdują się alkaloidy, m.in. berberyna i berbamina, które mają działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne. Owoce zawierają także saponiny, kwasy organiczne, pektyny, cukry, witaminę C. Przetwory z berberysu podnoszą ogólną odporność organizmu, nieznacznie zwiększają krzepliwość krwi, działają żółciopędnie i moczopędnie. Mają również własności przeciwgorączkowe. Są cennym źródłem witaminy C i prowitaminy A. Podaje się je m.in. w przeziębieniach, stanach gorączkowych różnego pochodzenia, chorobie reumatycznej. Zalecane są też w niewydolności wątroby, bo berberys ułatwia wydzielanie żółci i łagodzi bóle pęcherzyka żółciowego.

Uwaga! Przetworów z berberysu nie powinny przyjmować kobiety w ciąży, osoby z nadciśnieniem i małe dzieci, u których mogą wywołać nudności.

