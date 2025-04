Begonia stale kwitnąca jest rośliną jednoroczną. Raczej niską, bo osiąga zwykle 10 – 25 cm, ale kwitnie od wczesnej wiosny aż do przymrozków. Pochodzi z Brazylii. Jej kwiaty mogą mieć wiele kolorów, a jej liście nie zawsze są zielone. Czasem bywają czerwonawe, co jest dodatkową ozdobą. Ta roślina może być zarówno traktowana jako kwiat balkonowy jak i ogrodowy na rabaty

Reklama

Największy walor begonii stale kwitnącej

Nie bez powodu jest nazywana begonią stale kwitnącą lub wiecznie kwitnącą. Gdy pojawią się wiosną pierwsze kwiaty, to roślina od tej pory wciąż tworzy nowe pąki. Jeśli wrzesień jest bez przymrozków, to begonia kwitnie aż do października. To idealna roślina dla tych, którzy kochają kwiaty, ale nie mają do nich tzw. ręki. Begonia stale kwitnąca na pewno ich nie zawiedzie.

Odmiany

Odmiany begonii stale kwitnącej różnią się kolorami kwiatów, liści i terminem kwitnienia. Do odmian wczesnych należy np.: Olympia Sprint i Senator. Natomiast odmiany późniejsze to: Super Olympia i Party. Odmiany późne często są wyższe, dorastają nawet do 40 – 50 cm. Zarówno wśród odmian wczesnych jak i późnych są takie, które kwitną na biało, różowo i czerwono.

Uprawa begonii stale kwitnącej

Begonię stale kwitnącą można posadzić na rabacie w ogrodzie jak i w skrzynkach na balkonie. Wszędzie rośnie bez problemu. Lubi słońce, ale stanowisko półcieniste też jej odpowiada. Tylko pełny cień nie jest korzystny, bo wtedy pędy stają się wiotkie. Wystarczy jej zwykła ziemia ogrodowa lub uniwersalna z worka. Odpowiednia rozstawa to ok. 15 x 15 cm. Można też zachować nieco większe odstępy. Warto nie dopuszczać do przesuszenia, ale chwilowy brak wilgoci nie jest zagrożeniem. Nawet jeśli niektóre kwiaty trochę podeschną, to begonia szybko wypuści nowe, gdy tylko ją podlejemy.

Cena sadzonek

Niewielkie sadzonki, z jednym lub dwoma pąkami i kilkoma listkami, sprzedawane w plastikowych doniczkach na bazarach, to koszt często 1–2 zł. Tak więc jest to jedna z najtańszych roślin do obsadzania mis i pojemników.

Reklama

Rozmnażanie z nasion

Kto chce posadzić w swoim ogrodzie więcej begonii wieczniekwitnących, ten może rozmnożyć je z nasion. Nasiona w torebce oferują sklepy ogrodnicze (4–5 zł). Wysiewa się je na ogół w styczniu, do skrzynek z ziemią liściową, torfem i piaskiem. Ogrodnicy radzą, by nie przykrywać ich warstwą ziemi, lecz wcisnąć delikatnie w mokre podłoże i przykryć szybą. Powinny stać w pomieszczeniu o temperaturze 20–22°C. Siewki pikuje się do skrzynek w rozstawie 1,2 x 1,5 cm, a drugi raz pikuje się w kwietniu. Wtedy każdą roślinę do osobnych doniczek torfowych lub nawet kubków po jogurtach. Przed posadzeniem rośliny należy zahartować.