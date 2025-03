Begonie bulwiaste to bez wątpienia jedne z najpiękniejszych roślin kwitnących, które świetnie sprawdzają się zarówno w ogrodach, jak i na balkonach czy w donicach. Ich bujne kwiaty i intensywne kolory zachwycają od wiosny do późnej jesieni, jednak aby mogły cieszyć oczy również w kolejnym sezonie, konieczne jest odpowiednie przygotowanie ich do zimy. Begonia bulwiasta nie jest niestety odporna na mróz, dlatego wymaga starannego zimowania. Jak się za to zabrać?

Begonia bulwiasta w naszych warunkach klimatycznych nie jest w stanie przetrwać zimy, pozostawiona w gruncie. Dlatego bulwy musisz wykopać lub wyciągnąć z doniczek i przygotować odpowiednio na zimowy sezon spoczynku.

Przechowywane we właściwych warunkach bulwy możesz wiosną ponownie wysadzić do gruntu, aby zakwitły w nowym sezonie.

Zimowanie begonii bulwiastej należy rozpocząć w momencie, gdy zaczyna ona naturalnie przechodzić w stan spoczynku - najczęściej dzieje się to tuż po pierwszych przymrozkach, a więc pod koniec września lub na początku października. To wtedy begonia stopniowo przestaje kwitnąć, a jej liście zaczynają powoli żółknąć i opadać.

Warto jednak poczekać, aż roślina sama da wyraźne sygnały, że kończy okres wzrostu. Nie powinno się jej wykopywać zbyt wcześnie, ponieważ bulwy muszą zgromadzić wystarczającą ilość substancji odżywczych na czas spoczynku. W momencie, gdy liście uschną, możesz je usunąć i wykopać bulwy.

Następnie dokładnie oczyść je i wysusz. Nawet najmniejsza wilgoć może doprowadzić do gnicia bulw. Delikatnie usuń resztki ziemi i zaschnięte korzenie z bulw, możesz użyć np. miękkiej szczoteczki. Jeśli są jakieś widoczne plamy czy oznaki gnicia, dobre jest je od razu odciąć. Po oczyszczeniu bulwy należy przez kilka dni suszyć w przewiewnym, ale suchym miejscu.

Optymalna temperatura zimowania begonii bulwiastej wynosi około 5-10 stopni. Przechowuj je więc w chłodnym, ale nie mroźnym miejscu, np. w piwnicy, garażu lub innym pomieszczeniu bez dostępu do światła. Jednocześnie nie powinno być to zbyt suche miejsce, bo w takich warunkach bulwy mogą nadmiernie się wysuszyć. Choć nie mogą być w bardzo wilgotnym miejscu, zbyt suche też nie będzie dla nich korzystne.

Dobrym pomysłem jest ułożenie ich w skrzynkach lub kartonach z torfem, suchym piaskiem albo trocinami. Możesz dodatkowo otulić je cienką warstwą agrowłókniny. Pamiętaj, że bulwy nie mogą stykać się ze sobą i powinny być ułożone w jednej warstwie (nie jedna na drugiej).

W trakcie spoczynku bulwy mogą się przesuszać lub gnić, dlatego nie zostawiaj ich bez opieki i regularnie doglądaj, aby na bieżąco usuwać ewentualne problemy.

Kiedy zima zacznie ustępować i temperatury zaczną rosnąć, możesz stopniowo przygotować begonie do nowego sezonu. Nie wysadzaj ich jednak od razu, bo w ten sposób możesz uszkodzić roślinę. W marcu lub kwietniu, gdy minie ryzyko przymrozków, bulwy begonii należy przenieść do cieplejszego miejsca (około 15 stopni), aby pobudzić je do wzrostu.

Następnie możesz wsadzić do doniczek z ziemią i podlewać umiarkowanie, aż wypuszczą pierwsze pędy. Kiedy pogoda się ustabilizuje (najczęściej w maju, po "zimnych ogrodnikach") możesz przesadzić rozbudzone rośliny do ogrodu lub na balkon, gdzie będą mogły kwitnąć przez cały sezon. Begonia sama w sobie to raczej niewymagająca roślina balkonowa, dlatego nie będzie potrzebować tyle opieki, co podczas zimowania.

