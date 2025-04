Ogromny, elegancko wykończony basen we własnym ogródku lub w podziemiach domu to marzenie wielu osób. Kto w końcu nie chciałby spędzać wolnych chwil w tak przyjemny sposób, w dodatku nie ruszając się z domu?

Reklama

Wille z basenem ogląda się jednak zwykle w filmach zza oceanu. Jednak nawet w Polsce możesz pozwolić sobie na odrobinę luksusu w tej postaci! Częściej jednak w ogrodzie, niż w domu - w tym przypadku basen należałoby uwzględnić już na etapie projektu domu.

Podpowiadamy, jak możesz spełnić swoje marzenie i ile szacunkowo będzie to kosztować.

Basen na własność w domu -czy to możliwe?

Dobra wiadomość dla pragnących własnego basenu we wnętrzu domu - to da się zrobić! Zła - to potężne przedsięwzięcie, pociągające za sobą spore koszty, wiele czasu i determinacji.

Aby mieć swój własny basen w domu, trzeba przeznaczyć na niego dwa pomieszczenia: jedno na pływalnie, drugie - na pomieszczenie techniczne.

Potrzebne będzie poprowadzenie całego systemu orurowania, a także zabezpieczeń. Niezbędny będzie także system kontroli, uzdatniania wody oraz monitorowania temperatury i wilgotności powietrza, system wentylacyjny.

Koszt budowy basenu (przy założeniu, że adaptujemy na niego już istniejące pomieszczenia), to minimum 100-150 tys złotych. Dolicz do tego koszty eksploatacyjne, które mogą sięgać nawet 10 tys złotych rocznie.

Trudno znaleźć konkretną cenę budowy basenu w domu, przede wszystkim ze względu na niewielką popularność tego rozwiązania w Polsce.

Koszty budowy basenu w domu maleją, jeśli uwzględnisz go już na etapie projektowania domu. Nadal są one jednak dość wysokie, dlatego niewiele osób decyduje się na prywatny basen.

Co innego w przypadku basenu w ogrodzie, na otwartym powietrzu.

Reklama

Zobacz więcej na temat funkcjonalnego zagospodarowania ogrodu!

17 akcesoriów do ogrodu, które warto mieć!

Projekt ogrodu - zrób go sama i miej swój wymarzony zakątek!