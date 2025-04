Własny basen w ogródku kojarzony jest w luksusem. Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu była to opcja dostępna właściwie tylko dla wybranych - tych z zasobnym portfelem i dużym ogrodem. Dziś basen, szczególnie stelażowy, może mieć właściwie każdy!

Reklama

Na skróty:

Basen stelażowy daje tyle samo możliwości ochłody, co klasyczny basen ogrodowy, tzn z niecką wkopaną w ziemię. Nie wymaga jednak tyle przestrzeni, organizacji miejsca i funduszy, co on! Zapewnia jednak jednocześnie na tyle miejsca, że w jednym czasie może w nim przebywać kilka osób, można także trochę popływać.

Jest stabilny i odporny na działanie warunków atmosferycznych, a także łatwy do czyszczenia. W porównaniu do basenów z niecką wkopaną w ziemię, jest także niedrogi - ceny zaczynają się od około 1000 zł.

Ile kosztuje budowa i utrzymanie basenu ogrodowego?

Basen stelażowy stawia się na płaskiej powierzchni. Ściany wykonane są z wytrzymałego tworzywa PCV, dzięki czemu są odporne na odkształcenia i uszkodzenia. Jest wzmocniony i ustabilizowany metalową obręczą, dzięki czemu nie przewraca się i nie odkształca, a woda z niego nie wylewa się.

Jeśli kupisz do niego filtr i pompę, to w zasadzie przez cały sezon nie będziesz mieć problemu z czystością wody. Stelaż wykonany jest z materiałów antykorozyjnych, odpada więc konieczność konserwacji basenu.

fot. Adobe Stock

fot. Adobe Stock

Wybór jest całkiem spory - różne kształty i wymiary zaspokoją gusta i oczekiwania nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Dostępne kształty to:

okrągły

kwadratowy

prostokątny.

Najbardziej popularne są baseny stelażowe prostokątne, o wymiarach 5x3 m, a także okrągłe - przeważnie o średnicy 5-6 metrów. Głębokość basenu stelażowego może dochodzić nawet do 120 cm. To daje całkiem spore możliwości, jeśli chodzi o aktywny wypoczynek podczas letnich upałów!

Reklama

Zobacz więcej na temat aranżacji ogrodu!

Altana ogrodowa - odrobina luksusu, na który cię stać!

Parasol ogrodowy da ci schronienie nie tylko od słońca!