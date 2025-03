W trakcie upalnych dni większość marzy o tym, by wskoczyć do chłodnej, orzeźwiającej wody i schłodzić rozgrzane ciało. Jeśli tylko dysponujesz kawałkiem miejsca w ogrodzie lub ogródku działkowym, możesz sprawić sobie własny basen! Jednym z popularnych rodzajów jest basen rozporowy. Zobacz, jak znaleźć idealny model.

Basen rozporowy jest podobny do znanego wszystkim dmuchanego basenu dla dzieci. Różni się jednak wielkością, głębokością i tym, że w jego przypadku nadmuchiwany jest tylko kołnierz, którym zakończone są ścianki basenu. Wodę wlewa się przez specjalny otwór i to właśnie ona, rozpychając ścianki, stawia je go pionu.

Baseny rozporowe to idealne rozwiązanie do niewielkich ogródków lub wszędzie tam, gdzie po prostu nie chcesz lub nie możesz mieć postawionego basenu stelażowego lub wbudować basenu w ziemię na stałe. Łatwo go rozłożyć i złożyć, a także przechowywać.

Basen rozporowy: zalety

Najważniejszą zaletą basenu rozporowego jest oczywiście to, że jest składany i mobilny. Dzięki temu po sezonie przechowasz go bezpiecznie w pomieszczeniu, możesz zabrać go również w plener! Napełnianie go jest również banalne, a do utrzymania się w pionie nie potrzebuje żadnych dodatkowych stelaży. Jeśli chcesz, możesz oczywiście wzmocnić stabilność basenu dodatkowym stelażem, ale nie jest to konieczność.

Plusów basenu rozporowego jest jednak o wiele więcej:

ściany są gładkie i nie ma w nich żadnych odstających elementów, którymi można by zrobić sobie krzywdę. Dzięki temu basen jest odpowiedni również dla dzieci!

fot. Basen rozporowy ma sporo zalet/Adobe Stock, Animaflora PicsStock

Basen rozporowy: wady

Wybór tego typu basenu wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Nie jest jednak pozbawiony wad - uznanie ich za istotne zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji.

Do potencjalnych minusów można zaliczyć:

uginanie się ścian przy wychodzeniu - to istotne utrudnienie w przypadku, gdy basen jest głęboki

Pierwszym krokiem przy wyborze basenu rozporowego jest określenie, ile miejsca możesz przeznaczyć w ogrodzie na ten cel. Baseny rozporowe dostępne są w różnych rozmiarach – od małych, idealnych dla dzieci, po większe, które pomieszczą całą rodzinę. Zmierz dostępną przestrzeń i zdecyduj, jaki rozmiar będzie dla Ciebie odpowiedni.

Większość basenów rozporowych ma okrągły kształt, co ułatwia ich rozstawienie i zapewnia równomierne rozłożenie wody. Jednak można znaleźć również baseny owalne, które mogą lepiej wpasować się w dłuższe i węższe ogrody.

Baseny rozporowe są zazwyczaj wykonane z wytrzymałego PVC, które jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Warto zwrócić uwagę na grubość materiału – grubsze ściany zapewniają lepszą trwałość i wytrzymałość basenu.

Przed rozłożeniem basenu, podłoże pod nim trzeba odpowiednio przygotować. Musisz je więc wyrównać i wypoziomować. Kiedy już to zrobisz, rozłóż specjalną matę pod basen. Baseny stelażowe mają zwykle otwór, przez który wlewa się wodę. Pamiętaj o ustawieniu go w taki sposób, by tym samym otworem wodę można było wylać.

Wybierz basen, który jest wyposażony w wydajny filtr, taki jak filtr piaskowy lub kartuszowy, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i utrzymuje wodę w czystości. Czystość wody w basenie jest kluczowa dla komfortu użytkowania. Wiele basenów rozporowych jest wyposażonych w podstawowy system filtracji, który pomaga usuwać zanieczyszczenia. Warto jednak rozważyć zakup bardziej zaawansowanej pompy filtrującej, która skuteczniej zadba o czystość wody.

Pompa do basenu nie tylko filtruje wodę, ale także utrzymuje jej cyrkulację, co zapobiega tworzeniu się glonów i bakterii. Upewnij się, że wybrany basen jest kompatybilny z pompą, którą planujesz używać.

Dobrze jest też wybrać basen, który jest łatwy w konserwacji i czyszczeniu. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać, czy woda w basenie nie jest mętna i czy ma odpowiednie pH.

fot. Basen rozporowy: jak wybrać najlepszy/Adobe Stock, nito

Czasem zdarza się, że basen rozporowy po napełnieniu go wodą przechyla się - może to stać się od razu lub dopiero po kilku dniach użytkowania. Przyczyn tego może być kilka, np.:

Nierówne podłoże : jednym z najczęstszych powodów, dla których basen rozporowy może się przechylać, jest nierówne podłoże. Nawet niewielka różnica w poziomie gruntu może spowodować, że basen będzie niestabilny. Przed rozstawieniem basenu upewnij się, że podłoże jest równe i dobrze wypoziomowane.

: jednym z najczęstszych powodów, dla których basen rozporowy może się przechylać, jest nierówne podłoże. Nawet niewielka różnica w poziomie gruntu może spowodować, że basen będzie niestabilny. Przed rozstawieniem basenu upewnij się, że podłoże jest równe i dobrze wypoziomowane. Niewłaściwe napełnienie : baseny rozporowe powinny być napełniane stopniowo. Jeśli woda wlewana jest zbyt szybko, ściany basenu mogą się nie równomiernie rozłożyć, co prowadzi do przechyłu. Napełniaj basen powoli, kontrolując, czy ściany unoszą się równomiernie.

: baseny rozporowe powinny być napełniane stopniowo. Jeśli woda wlewana jest zbyt szybko, ściany basenu mogą się nie równomiernie rozłożyć, co prowadzi do przechyłu. Napełniaj basen powoli, kontrolując, czy ściany unoszą się równomiernie. Zbyt niska ilość wody: basen rozporowy opiera się na ciśnieniu wody, które utrzymuje jego kształt. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, ściany basenu mogą się zapadać i przechylać. Upewnij się, że basen jest napełniony do zalecanego poziomu.

