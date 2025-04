Własny basen w ogrodzie to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Często nie wiadomo jednak, jak zabrać się za jego budowę .Marzysz o własnym basenie w ogrodzie? Do wyboru masz kilka opcji. Podpowiadamy, od czego zacząć i o czym trzeba pamiętać!

Najważniejszą kwestią, od której należy zacząć w ogóle jakiekolwiek rozważania na temat budowy basenu w ogródku, jest dokładne upewnienie się co do możliwości terenu.

Trzeba sprawdzić, czy w miejscu planowanej budowy nie przebiegają pod ziemią instalacje:

gazowe

elektryczne.

W pobliżu basenu nie powinno być drzew - spadające liście czy gałęzie będą skutecznie uprzykrzały basenowy relaks, a ewentualnie rozrastające się korzenie w przyszłości mogą uszkodzić jego konstrukcję.

Równie istotne jest "wybadanie" terenu, jeśli twoja ziemia znajduje się w pobliżu rzeki, jeziora czy górskiej skarpy. Od ich sąsiedztwa zależy bowiem nośność gruntu.

Optymalne umiejscowienie basenu

Druga bardzo istotna kwestia to taka, by basen znajdował się jak najbliżej domu, a jednocześnie w miejscu możliwie jak najbardziej odosobnionym. Pozwoli to uniknąć wścibskich spojrzeń zza płotu i pozwoli na relaks i chwile prywatności.

Miejsce basenu powinno być także dobrze nasłonecznione - woda będzie przyjemnie nagrzana i nawet podczas chłodniejszych dni korzystanie z basenu będzie przyjemne.

Zbiornik nie powinien graniczyć także z trawnikiem. Dobrze będzie jeśli wybudujesz wzdłuż granicy drewniany podest.

Chcesz kupić basen przenośny? Pomyśl o basenie rozporowym!

Od tego, jaką powierzchnię ma ogród, zależą wymiary basenu. Jeśli masz niewielki ogród lub ogródek, lepiej zdecydować się na basen okrągły. Przy większych ogrodach, można pokusić się o nieco większą dozę wyobraźni.

Planując kształt i wymiary basenu, trzeba pamiętać także o tym, że będzie on głównym elementem ogrodu rzucającym się w oczy. Dlatego wizualnie powinien wkomponować się w styl i plan otoczenia.

Kształt basenu to indywidualna sprawa każdego właściciela. Można zbudować zbiornik:

prostokątny

owalny

kwadratowy,

albo bardziej skomplikowany, ale najwygodniej pływa się w prostokątnym.

Standardowy basen ma:

ok. 4-6 metrów szerokości

8-12 metrów długości,

do pływania rekreacyjnego polecamy głębokość 1,1 metra.

Rozmiar basenu

Jeżeli nie pływasz zawodowo to zapewne zadowoli cię akwen o powierzchni do 8 metrów. Budując większy zbiornik możesz niepotrzebnie narazić się na dodatkowe koszty. Ustalając szerokość należy wziąć pod uwagę ilość osób przebywających jednocześnie w basenie.

Przy ustalaniu głębokości zbiornika trzeba wziąć pod uwagę kolejny aspekt jego użytkowania. Jeżeli w domu są małe dzieci i ma być to basen bardziej do moczenia niż do zawodowego pływania – wystarczy 1,5 m.

Wymiary basenu ogrodowego z trampoliną

Gdy bardziej zależy ci na skokach z trampoliny przygotuj basen o różnej głębokości - płytszy w miejscu zabaw i optymalnie - 2,5 metrowy przy trampolinie.

fot. Adobe Stock

Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu posiadanie własnego basenu było utożsamiane z luksusem i awangardą. Dziś, dzięki dostępnej technologii, właściwie każdy ma możliwość budowy basenu. Cena budowy i koszty utrzymania oraz eksploatacji basenu zależą od:

rozmiaru

materiałów użytych do budowy

zastosowanej technologii przyłączy.

Warto pamiętać, że rzeczywisty koszt basenu to zwykle około 60% całej inwestycji, reszta to koszt niezbędnych urządzeń i akcesoriów oraz koszty eksploatacyjne.

Koszty budowy basenu ogrodowego

Budowa własnego akwenu w ogrodzie jest łatwiejsza i tańsza, niż budowa basenu pod dachem. Nadal jednak jest to kosztowne i czasochłonne przedsięwzięcie. Cena basenu ogrodowego w przybliżeniu odpowiada wartości nowego samochodu osobowego klasy B - około 50 tys złotych.

Budowę basenu ogrodowego można podzielić na trzy etapy:

wykopanie miejsca, umieszczenie niecki basenu i przygotowanie podłączeń

podłączenie instalacji doprowadzających wodę, oczyszczających i ogrzewających ją

wykończenie i zabezpieczenie basenu.

Najważniejszy jest dobry projekt i choć podstawowa wiedza techniczna - jeśli masz jedno i drugie, możesz podjąć się prac samodzielnie. To pozwoli na pełną indywidualizację projektu, obniży koszty i dostarczy mnóstwo frajdy!

Miesięczne koszty eksploatacji basenu w ogrodzie

Miesięczne koszty użytkowania basenu w sezonie letnim, uwzględniające:

dostarczanie, oczyszczanie i podgrzewanie wody

środki czyszczące i dezynfekujące wodę,

wynoszą średnio od 1 do 2,5 tys złotych.

fot. Adobe Stock

Nie masz miejsca lub funduszy na basen? Postaw na basen stelażowy! To idealna alternatywa na upały!

Basen można zbudować właściwie na dwa sposoby:

kupując gotową nieckę basenową - wersja dla tych, którym zależy na czasie i wygodzie

- wersja dla tych, którym zależy na czasie i wygodzie budując od podstaw nieckę betonową i wykładając ją ceramiką.

Druga opcja jest bardziej kosztowna i czasochłonna, jednak efekty są zdecydowanie ładniejsze, a konstrukcja przede wszystkim trwalsza!

Jak zabrać się do budowy basenu?

W pierwszej kolejności wykopujemy w ziemi czworokątny otwór, uwzględniając projekt oraz głębokość niecki basenowej.

Następnie przy każdym z boków należy wybudować ściankę z cegieł i sumiennie pokryć ją siatką.

W dalszym etapie budujemy ścianki tak, aby utworzyć podwójny mur, który zalejemy betonem.

Następnie tynkujemy każdą ścianę niecki.

Dla podniesienia komfortu i wygody warto wybudować schody i to będzie odpowiedni moment na ich uwzględnienie i budowę.

Kiedy beton już wyschnie malujemy wnętrze basenu specjalistycznym środkiem zabezpieczającym przed przemakaniem i dla wykończenia wykładamy basen płytkami ceramicznymi według własnego uznania.

Wybudowanie basenu to jedna kwestia. Potem trzeba pamiętać o systematycznej konserwacji i pielęgnacji! Jak to robić?

filtry i pompy - niezbędne przy większych obiektach, rekomendowane do każdego basenu. Zadbają o świeżość wody

- niezbędne przy większych obiektach, rekomendowane do każdego basenu. Zadbają o świeżość wody instalacja podgrzewająca wodę - sprawdzi się szczególnie podczas chłodniejszych dni oraz po kilku zimniejszych, deszczowych dniach, kiedy woda znacznie się wyziębi

- sprawdzi się szczególnie podczas chłodniejszych dni oraz po kilku zimniejszych, deszczowych dniach, kiedy woda znacznie się wyziębi czyszczenie basenu - rekomendowane jest używanie specjalistycznych środków dezynfekujących do basenów

Przed sezonem zimowym niezbędne będzie spuszczanie wody z basenu! W przeciwnym wypadku zamarznięta woda może po prostu zniszczyć nieckę, a także rozsadzić rury doprowadzające.

Przed kolejnym sezonem i tak trzeba będzie napuścić świeżej wody, aby móc bezpiecznie korzystać z basenu przez całe lato!

